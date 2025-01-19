На Львівщині під час застілля чоловік зарізав свого знайомого

Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років

На Львівщині правоохоронці затримали зловмисника, який під час конфлікту вдарив односельця ножем у груди. Про це повідомляє поліція Львівської області.

Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення від жителя села Нижнє Синьовидне, що він виявив на вулиці скривавленого чоловіка. Потерпілий помер до приїзду медиків.

Правоохоронці встановили, що ввечері 17 січня між двома знайомими віком 66 і 68 років під час розпивання спиртних напоїв виник конфлікт, у ході якого молодший завдав удар ножем у груди старшому, який від отриманого поранення згодом помер.

«Слідчі територіального підрозділу, за процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури, повідомили затриманому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України», – йдеться у повідомленні.

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років

До слова, на Прикарпатті чоловік через сварку задушив власну мати. Правоохоронці розшукали та затримали підозрюваного у вбивстві матері.

Раніше ми писали, що у Святошинському районі Києва жінка через ревнощі вбила свого співмешканця. За скоєний злочин зловмисниці загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Також повідомлялось, що у Львові поліцейські затримали 17-річного зловмисника, який жорстоко вбив пенсіонерку. Студенту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.