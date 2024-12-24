Другий замах на Трампа. Суд над підозрюваним відтермінували

Райана Уеслі Руту звинуватили в замаху на вбивство кандидата в президенти США Дональда Трампа, яке сталося 15 вересня цього року

Суддя призначила розгляд справи на 8 вересня 2025 року

Розгляд судової справи щодо підозрюваного у другій спробі вбивства Дональда Трампа було відтерміновано до вересня 2025 року. Йдеться про замах на тодішнього кандидата в президенти США біля поля для гольфу республіканця у Флориді у вересні цього року. Про це пише Reuters.

Зазначається, що суд просили перенести заплановане засідання щодо справи 58-річного підозрюваного Райана Рута на 10 лютого 2025 року у зв'язку з великим обсягом доказів у справі.

Однак адвокати клопотали про відтермінування справи до грудня наступного року.

Окружний суддя США з Флориди Ейлін Кеннон погодилася на відстрочку справи, але назвала прохання захисту про відстрочку на рік «надмірною».

Відтак суддя призначила розгляд справи присяжним на 8 вересня 2025 року.

Як зауважується, суддя Кеннон раніше була головуючою у закритій кримінальній справі за звинуваченням Трампа в незаконному зберіганні секретних документів після його першого президентського терміну.

Нагадаємо, Райана Уеслі Руту звинуватили в замаху на вбивство кандидата в президенти США Дональда Трампа, яке сталося 15 вересня цього року.

Перед цим у Флориді, неподалік гольф-клубу, в якому перебував Трамп, сталася стрілянина. За даними трьох високопоставлених співробітників правоохоронних органів, підозрюваного у спробі замаху на Трампа затримано та ідентифіковано як 58-річного Раяна Уеслі Раута. Він був озброєний штурмовою гвинтівкою та знаходився біля гольф-клубу у Флориді, коли екс-президент грав у гольф у неділю вдень.

Вже стало відомо, що 58-річний Райан Раут, підозрюваний у спробі вбивства Дональда Трампа на полі для гольфу у Флориді, залишив записку, в якій йдеться, що він мав намір вбити колишнього президента США.

До слова, Палата представників США ухвалила законопроєкт про посилення безпеки кандидатів у президенти. Причиною цьому стали замахи на експрезидента США Дональда Трампа.