Затримані розбійники, що напали на ювелірний магазин на Харківщині



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Нападниками виявились мешканець селища Донець та громадянин Грузії

Поліцейські Харківщини затримали зловмисників, які скоїли розбійний напад на ювелірний магазин. Своїми діями вони завдали збитків на суму понад 300 тисяч гривень. Про це повідомляє поліція Харківщини.

Подія сталася 25 липня у селищі Донець Балаклійського району. Близько 16-30 троє невідомих у масках увірвалися до крамниці та під загрозою застосування предмета, схожого на пістолет, заволоділи грошима на суму близько 17 тисяч гривень та ювелірними виробами.

Для розкриття зухвалого злочину поліцейські здійснили комплекс оперативних розшукових дій. Завдяки вжитим заходам вони затримали в Одеській області двох осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення. Ними виявились 35-річний мешканець селища Донець Балаклійського району та 30-річний громадянин Грузії.

Як розповів тимчасово виконуючий обов’язки начальника Балаклійського відділу поліції Дмитро Страхов, затримані визнали свою вину. Під час допиту вони зізналися, що злочин готували ретельно, для чого розробили детальний план. Викрадене майно злодії розподілили між собою.

Наразі вказані особи знаходяться під вартою. Їм повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до п'ятнадцяти років тюремного ув’язнення із конфіскацією майна.

Зараз поліцейськими вживаються усі необхідні заходи для затримання третього співучасника злочину. Досудове розслідування триває.