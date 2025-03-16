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Затриманому за вбивство Дем'яна Ганула в Одесі вручили підозру

Андрій Самойленко
glavcom.ua
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Затриманому за вбивство Дем'яна Ганула в Одесі вручили підозру
15 березня підозрюваному у вбивстві активіста Ганула оголошено підозру
фото: Ігор Клименко

Чоловіку, якого затримали за вбивство одеського активіста Дем’яна Ганула, повідомили про підозру

Прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко заявив про оголошення підозри затриманому за вбивство Дем'яна Ганула. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне.

«15 березня підозрюваному у вбивстві активіста Ганула оголошено підозру по двом статтям Кримінального кодексу: за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України — умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю», – сказав він.

Прокуратура вимагає відправити підозрюваного під варту без права внесення застави.

Коли відбудеться судове засідання з обрання запобіжного заходу – наразі поки невідомо, додав Плешко.

Дем’ян Ганул – одеський громадський активіст та волонтер, відомий своєю патріотичною діяльністю та підтримкою українських військових. Він активно допомагав Збройним силам України, займаючись волонтерською діяльністю, зокрема забезпеченням військових необхідними ресурсами.

На активіста не вперше скоювала напади. У травні 2023 року на Ганула було скоєно напад в Одесі. За його словами, троє чоловіків у військовій формі запросили його на зустріч під приводом обговорення волонтерської допомоги, але під час зустрічі вони напали на нього. Ганул зміг вирватися та викликати поліцію. Активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

Нагадаємо, Клименко повідомив, що у квартирі, де переховувався підозрюваний у вбивстві, знайдена зброя, за допомогою якої ймовірно був скоєний злочин. Чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста Дем'яна Ганула, затримали правоохоронці.

Правоохоронці опрацьовують можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також «російського сліду».

14 березня, Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси. «Главком» повідомляв, що раніше активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

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Теги: Одеса вбивство активісти Одесса підозра

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