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Вбивство Ганула: з'явилися нові подробиці про підозрюваного

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Вбивство Ганула: з'явилися нові подробиці про підозрюваного
46-річний чоловік підозрюється у вбивстві Ганула
фото: СБУ

Правоохоронці опрацьовують можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також «російського сліду»

СБУ та Нацполіція затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста в Одесі Демʼяна Ганула. Ним виявився 46-річний дезертир. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

«Слідчо-оперативні заходи тривають. Опрацьовуються можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також «російського сліду»», – йдеться у повідомленні.

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Національна поліція України зауважує, що поліція вилучила у підозрюваного зброю та гранату.

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«За фактом вбивства поліцейські розпочали провадження за п. 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене на замовлення). Повні обставини злочину та його мотиви встановлюватимуться в ході слідства. Наразі ж із затриманим працюють слідчі. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», – йдеться у повідомленні.

Дем’ян Ганул – одеський громадський активіст та волонтер, відомий своєю патріотичною діяльністю та підтримкою українських військових. Він активно допомагав Збройним силам України, займаючись волонтерською діяльністю, зокрема забезпеченням військових необхідними ресурсами.

На активіста не вперше скоювала напади. У травні 2023 року на Ганула було скоєно напад в Одесі. За його словами, троє чоловіків у військовій формі запросили його на зустріч під приводом обговорення волонтерської допомоги, але під час зустрічі вони напали на нього. Ганул зміг вирватися та викликати поліцію. Активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

Нагадаємо, сьогодні, 14 березня, Дем’ян Ганул був вбитий у Приморському районі Одеси. «Главком» повідомляв, що раніше активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

Також повідомлялося, що міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко взяв розслідування вбивства Ганула під особистий контроль.  

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Теги: Одеса вбивство СБУ підозра кримінал злочин

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