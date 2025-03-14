В Одесі вбито активіста Дем'яна Ганула

Вбивця втік з місця події

У Одесі сталася стрілянина. Невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко та місце медіа «Думська», було вбито активіста Дем'яна Ганула.

фото з соцмереж

фото з соцмереж

За словами правоохоронців, повідомлення про вбивство надійшло близько 10:30. Стрілець з місця злочину втік.

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти встановлюють всі обставини скоєного. Триває робота щодо затримання стрілка.

фото з соцмереж

Як відомо, Дем’ян Ганул – одеський громадський активіст та волонтер, відомий своєю патріотичною діяльністю та підтримкою українських військових. Він активно допомагає Збройним силам України, займаючись волонтерською діяльністю, зокрема забезпеченням військових необхідними ресурсами.

У травні 2023 року на Ганула було скоєно напад в Одесі. За його словами, троє чоловіків у військовій формі запросили його на зустріч під приводом обговорення волонтерської допомоги, але під час зустрічі вони напали на нього. Ганул зміг вирватися та викликати поліцію. Він стверджував, що знає організатора нападу – особу, яка раніше організувала напад на іншого активіста, Сергія Стерненка.

Раніше одеський активіст попросив Службу безпеки України про захист. За його словами, у Москві його заочно заарештували за кількома кримінальними статтями РФ.

Також Ганул заявляв, що після останніх акцій із захисту честі військових ЗСУ, він почав отримувати погрози. Тим часом російські ресурси «злили» в мережу особисту інформацію про його рідних.

До слова, Європейський суд з прав людини ухвалив рішення за позовами про бездіяльність України під час зіткнення проросійських та проукраїнських активістів у Одесі 2 травня 2014 року.