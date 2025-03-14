Головна Одеса Новини
search button user button menu button

В Одесі вбито активіста Дем'яна Ганула

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
В Одесі вбито активіста Дем'яна Ганула
Поліцейські та криміналісти встановлюють всі обставини злочину
фото: Facebook/Поліція Одеської області

Вбивця втік з місця події

У Одесі сталася стрілянина. Невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Одеської області.

Як зазначив народний депутат Олексій Гончаренко та місце медіа «Думська», було вбито активіста Дем'яна Ганула.

В Одесі вбито активіста Дем'яна Ганула фото 1
фото з соцмереж
В Одесі вбито активіста Дем'яна Ганула фото 2
фото з соцмереж

За словами правоохоронців, повідомлення про вбивство надійшло близько 10:30. Стрілець з місця злочину втік.

Слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та криміналісти встановлюють всі обставини скоєного. Триває робота щодо затримання стрілка.

В Одесі вбито активіста Дем'яна Ганула фото 3
фото з соцмереж

Як відомо, Дем’ян Ганул – одеський громадський активіст та волонтер, відомий своєю патріотичною діяльністю та підтримкою українських військових. Він активно допомагає Збройним силам України, займаючись волонтерською діяльністю, зокрема забезпеченням військових необхідними ресурсами.

У травні 2023 року на Ганула було скоєно напад в Одесі. За його словами, троє чоловіків у військовій формі запросили його на зустріч під приводом обговорення волонтерської допомоги, але під час зустрічі вони напали на нього. Ганул зміг вирватися та викликати поліцію. Він стверджував, що знає організатора нападу – особу, яка раніше організувала напад на іншого активіста, Сергія Стерненка.

Раніше одеський активіст попросив Службу безпеки України про захист. За його словами, у Москві його заочно заарештували за кількома кримінальними статтями РФ.

Також Ганул заявляв, що після останніх акцій із захисту честі військових ЗСУ, він почав отримувати погрози. Тим часом російські ресурси «злили» в мережу особисту інформацію про його рідних.

До слова, Європейський суд з прав людини ухвалив рішення за позовами про бездіяльність України під час зіткнення проросійських та проукраїнських активістів у Одесі 2 травня 2014 року.

Читайте також:

Теги: Одеса активісти вбивство Олексій Гончаренко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджений будинок в Одесі внаслідок ворожого удару
Масований удар РФ по Одесі: 500 будинків без світла й тепла, є поранені (оновлено)
19 лютого, 10:32
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки збройної агресії РФ
«Росією керують патологічні брехуни». Зеленський відреагував на удар по Одесі
19 лютого, 10:29
Минулого року Вищий антикорупційний суд передав підозрювану в незаконному збагаченні народну депутатку на поруки
Фігурантка кримінального провадження Кормишкіна складає депутатські повноваження
21 лютого, 15:37
Олексій Сердюков, визнаний винуватцем ДТП, в якій загинула жінка та важко травмувалася 12-річна дитина
Заступник голови потенційної партії Притули отримав умовний термін за смертельну ДТП, – ЗМІ 
26 лютого, 11:02
Внаслідок ворожої атаки згоріло вщент приміщення «Нової пошти»
Рятувальники показали кадри масштабних руйнувань внаслідок атаки на Одещину
5 березня, 01:40
Росіяни атакували Одесу, розстріл засудженого у США: головне за ніч
Росіяни атакували Одесу, розстріл засудженого у США: головне за ніч
8 березня, 05:50
Жінки у футболках із зображенням підозрюваного у вбивстві Фаріон та написом «Зінченко не винний» підтримують обвинуваченого у залі суду
Справа Ірини Фаріон. Хто підтримує підозрюваного у вбивстві – розслідування
6 березня, 10:15
Пропалестинські активісти опублікували у соціальних мережах фотозвіт своїх дій
Елітний гольф-клуб Трампа в Шотландії зазнав нападу вандалів
8 березня, 20:35
На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи Головного і територіального управлінь поліції та оперативники
На Троєщині чоловік застрелив сусіда: деталі трагедії та затримання
Вчора, 23:59

Новини

Поліція показала підозрюваного у вбивстві активіста Ганула (фото)
Поліція показала підозрюваного у вбивстві активіста Ганула (фото)
Глава МВС відреагував на вбивство активіста Ганула в Одесі
Глава МВС відреагував на вбивство активіста Ганула в Одесі
В Одесі вбито активіста Дем'яна Ганула
В Одесі вбито активіста Дем'яна Ганула
Трагедія 2 травня 2014 року: Європейський суд назвав винних
Трагедія 2 травня 2014 року: Європейський суд назвав винних
Зеленський прокоментував удар по Одеському порту, внаслідок якого загинули іноземці
Зеленський прокоментував удар по Одеському порту, внаслідок якого загинули іноземці
Атака безпілотників на Одесу: зʼявилися нові світлини руйнувань
Атака безпілотників на Одесу: зʼявилися нові світлини руйнувань

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
185K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 березня: ситуація на фронті
78K
Зеленський повідомив, що Путін боїться сказати Трампу
65K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 березня 2025
35K
Путін заявив, що Росія «підтримує перемирʼя», але відразу висунув ряд вимог
14K
США заблокували російським банкам можливість обслуговувати угоди з продажу нафти і газу
12K
Масло в Україні за ціною європейського. Молочний завод Порошенка відзвітував про рекордний виторг

Новини

ЄС пропонує створення добровільного фонду до €40 мільярдів на військові потреби України
Сьогодні, 12:13
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Рішення Європейського суду щодо трагедії 2 травня, захоплення Суджі. Головне за 13 березня
Вчора, 21:16
13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
12 березня, 23:44
Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня
12 березня, 20:47

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua