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Глава МВС відреагував на вбивство активіста Ганула в Одесі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Глава МВС відреагував на вбивство активіста Ганула в Одесі
За словами міністра, Центральний апарат Нацполіції сформував оперативну групу з кращих працівників
фото: mvs.gov.ua/МВС

Клименко заявив, що взяв під особистий контроль розслідування вбивства

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко взяв під особистий контроль розслідування вбивства Демʼяна Ганула. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

Під час виступу у Верховній Раді, міністр заявив, що Центральний апарат Нацполіції сформував слідчо-оперативну групу з кращих працівників, які вже виїхали до Одеси.

Також до Одеси виїхав голова Національної поліції Іван Вигівський.

Нагадаємо, сьогодні о 10:30 невідомий чоловік вистрілив у перехожого в Приморському районі міста. Вбитим виявився активіст Дем'ян Ганул, стрілець з місця злочину втік.

Дем’ян Ганул – одеський громадський активіст та волонтер, відомий своєю патріотичною діяльністю та підтримкою українських військових. Він активно допомагає Збройним силам України, займаючись волонтерською діяльністю, зокрема забезпеченням військових необхідними ресурсами.

На активіста не вперше скоювала напади. У травні 2023 року на Ганула було скоєно напад в Одесі. За його словами, троє чоловіків у військовій формі запросили його на зустріч під приводом обговорення волонтерської допомоги, але під час зустрічі вони напали на нього. Ганул зміг вирватися та викликати поліцію.

До слова, активіст просив СБУ про захист через погрози та «злив» в мережу особистої інформації.

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Теги: активісти вбивство Одеса Верховна Рада Ігор Клименко

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