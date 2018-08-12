Жінка з необережності втопила у ванні дворічну доньку і сама хотіла втопитись



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Моторошна трагедія розігралася на Харківщині

Працівники Ізюмського відділу поліції затримали місцеву мешканку на березі річки Сіверсьский Донець, де вона намагалася покінчити життя самогубством. Перед цим вона з необережності втопила власну дочку у ванній. Про це інформує поліція Харківщини.

11 серпня близько 19:50 до поліції звернувся 41-річний житель міста Ізюма. Він повідомив, що повернувшись з роботи, виявив мертвою у дитячому ліжку свою малолітню доньку. Його 34-річна дружина за місцем мешкання була відсутня. Зв’язатися із нею було неможливо, адже жінка вимкнула мобільний телефон.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники поліції знайшли її в стані алкогольного сп’яніння на березі річки, в якій вона хотіла втопитися. Поліцейськім жінка розповіла, що під час купання з необережності втопила у ванній свою дочку та намагалась покінчити життя самогубством в аналогічний спосіб.

Мешканку Ізюму затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення їй про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.119 (вбивство через необережність) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення строком до 5 років.

Слідство триває.