Жителі Черкащини розгромили приміщення райсуду через відсутність опалення в Смілі

На думку активістів, місто нічим опалювати через привласнення місцевим бізнесменом 38 млн грн, якого суд відмовився покарати

На Черкащині протестувальники блокували будівлю Придніпровського районного суду через відмову судді заарештувати підозрюваного в привласненні 38 млн грн бізнесмена Андрія Карпенка. Як зазначають учасники акції, через це привласнення зірвався опалювальний сезон у місті Сміла. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду. Зазначимо, що



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку активістів, місто нічим опалювати через привласнення місцевим бізнесменом 38 млн грн, якого суд відмовився покарати

На Черкащині протестувальники блокували будівлю Придніпровського районного суду через відмову судді заарештувати підозрюваного в привласненні 38 млн грн бізнесмена Андрія Карпенка. Як зазначають учасники акції, через це привласнення зірвався опалювальний сезон у місті Сміла. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

Зазначимо, що 7-8 грудня суддя Сергій Дунаєв розглядав клопотання поліції про арешт бізнесмена Андрія Карпенка, підозрюваного в привласненні 38 млн грн і зриві опалювального сезону в Смілі Черкаської області.

При розгляді справи в залі судових засідань були присутні вільні слухачі.

Близько 00:15 у п'ятницю суд оголосив своє рішення, відмовившись заарештувати підозрюваного, і присутні в залі люди не захотіли випускати суддю та секретаря судових засідань із залу.

«З числа вільних слухачів, присутніх у залі судових засідань, було близько 20-30 осіб, чоловічої статі, які стали поводитися агресивно, висловлювати погрози в бік судді, висловлюючи бажання і намір заподіяти шкоду його здоров'ю та майну», - сказано в повідомленні суду.

До 3:00 суддя разом із секретарем перебував у залі судових засідань, намагаючись вгамувати агресивних протестувальників. Проте це не дало жодного результату, у зв'язку з чим працівники Національної поліції забезпечили судді та секретарю вихід із залу судових засідань.

У цей час агресивно налаштовані особи почали за допомогою меблів у залі судових засідань блокувати проходи до сходів і приміщення суду, яке відокремлене від центрального проходу.

Вихід з будівлі суду було заблоковано натовпом сторонніх осіб, у результаті чого виникла бійка, яка загрожувала здоров'ю всіх учасників цих подій та майну будівлі суду.

Для недопущення ескалації конфлікту суддя вирішив повернутися на робоче місце, де провів всю ніч.

Суд стверджує, що кілька особливо агресивних осіб чоловічої статі мали намір нашкодити здоров'ю судді Дунаєва, а також неодноразово висували вимоги негайно ухвалити інше судове рішення.

У результаті вказаних подій пошкоджено майно суду.

Збори суддів Придніпровського районного суду вирішили повідомити про ситуацію, що склалася, в Генеральну прокуратуру, Національну поліцію і органи суддівського самоврядування.