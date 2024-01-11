Турецькі кореспонденти дивом вижили під час ракетної атаки по готелю Харкова (фото)

Під час атаки турецькі журналісти були у своїх номерах

Під час російської атаки по готелю у Харкові дивом вижили турецькі кореспонденти. Про це повідомив Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

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В готелі, який атакували росіяни, кореспонденти турецького видання зупинялися вже не вперше. Журналіст та фотокореспондент працюють в Харківській області та фіксують воєнні злочини армії агресора. Цього разу приїхали шостого січня. Під час атаки обидвоє були в своїх номерах на другому поверсі.

«Я відчув страшний вибух, слідом ще один, полетіло скло. Уламками скла мені пошкодило руку. І я одразу вибіг на вулицю. Дуже злякався за свою колегу, вона була в сусідньому номері. Це зухвала атака на звичайний готель, ми завжди там зупинялися під час відряджень, це майже середмістя, і ми не очікували, що росіяни можуть вдарить по ньому. Жодних військових там не було», – розповів журналіст слідчим.

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Фотокореспондента турецького видання зізналася, що перебувала у шоковому стані. «Я почула гучний вибух, здійнявся пил, було нічого не видно. Я перебувала в такому стані, що майже нічого не розуміла, не розуміла, що відбувається. Я відчувала себе у шоковому стані, в мене полетіли уламки. Коли вибігла на вулицю, побачила там свого колегу з закривавленою рукою», - сказала жінка.

Службовий автомобіль, на якому журналісти їздили по Харківській області та знімали наслідки російських атак, був припаркований біля готелю і також пошкоджений внаслідок вибуху.

Обидва іноземні журналісти кажуть про те, що цей об’єкт – повністю цивільний. Цього разу вони побачили, як «воюють» росіяни, на власні очі.

Нагадаємо, увечері 10 січня російські війська вдарили ракетами по Харкову, влучивши біля готелю в середмісті. Одна людина в тяжкому стані, ще одна отримала поранення та перебуває у середньому стані, інші – у легкому. Повідомляється, що серед постраждалих – журналісти турецького видання, які проживали в готелі.

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Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти вдарили по Київському району Харкова, попередньо ракетами С-300.

Також відомо, що унаслідок російського удару по готелю Харкова у ніч на 11 січня, постраждало 13 осіб.