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Турецькі кореспонденти дивом вижили під час ракетної атаки по готелю Харкова (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Турецькі кореспонденти дивом вижили під час ракетної атаки по готелю Харкова (фото)
Обидва іноземні журналісти визнали, що об’єкт, який атакували росіяни, повністю цивільний
фото: поліція Харківщини

Під час атаки турецькі журналісти були у своїх номерах 

Під час російської атаки по готелю у Харкові дивом вижили турецькі кореспонденти. Про це повідомив Начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

В готелі, який атакували росіяни, кореспонденти турецького видання зупинялися вже не вперше. Журналіст та фотокореспондент працюють в Харківській області та фіксують воєнні злочини армії агресора. Цього разу приїхали шостого січня. Під час атаки обидвоє були в своїх номерах на другому поверсі.

Турецькі кореспонденти дивом вижили під час ракетної атаки по готелю Харкова (фото) фото 1

«Я відчув страшний вибух, слідом ще один, полетіло скло. Уламками скла мені  пошкодило руку. І я одразу вибіг на вулицю. Дуже злякався за свою колегу, вона була в сусідньому номері. Це зухвала атака на звичайний готель, ми завжди там зупинялися під час відряджень, це майже середмістя, і ми не очікували, що росіяни можуть вдарить по ньому. Жодних військових там не було», – розповів журналіст слідчим.

Фотокореспондента турецького видання зізналася, що перебувала у шоковому стані. «Я почула гучний вибух, здійнявся пил, було нічого не видно. Я перебувала в такому стані, що майже нічого не розуміла, не розуміла, що відбувається. Я відчувала себе у шоковому стані, в мене полетіли уламки. Коли вибігла на вулицю, побачила там свого колегу з закривавленою рукою», - сказала жінка.

Турецькі кореспонденти дивом вижили під час ракетної атаки по готелю Харкова (фото) фото 2

Службовий автомобіль, на якому журналісти їздили по Харківській області та знімали наслідки російських атак, був припаркований біля готелю і також пошкоджений внаслідок вибуху.

Обидва іноземні журналісти кажуть про те, що цей об’єкт – повністю цивільний. Цього разу вони побачили, як «воюють» росіяни, на власні очі.

Нагадаємо, увечері 10 січня російські війська вдарили ракетами по Харкову, влучивши біля готелю в середмісті. Одна людина в тяжкому стані, ще одна отримала поранення та перебуває у середньому стані, інші – у легкому. Повідомляється, що серед постраждалих – журналісти турецького видання, які проживали в готелі.

Раніше голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти вдарили по Київському району Харкова, попередньо ракетами С-300.

Також відомо, що унаслідок російського удару по готелю Харкова у ніч на 11 січня, постраждало 13 осіб. 

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Теги: Харків журналіст Туреччина обстріл

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