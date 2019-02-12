Українські народні пісні у джазовій обробці: у столиці відбудеться концерт Big Band «СараБанда»



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Олександр Саратський органічно поєднує традиції джазу, академічної музики та українського фольклору

Кияни зможуть почути джазові обробки українських народних пісень та твори композитора Саратського

21 лютого у Колонній залі ім. М.В.Лисенка Національної філармонії України відбудеться концерт Big Band «СараБанда» Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського.

Художній керівник - композитор та піаніст Олександр Саратський.

У першому відділенні прозвучать джазові обробки українських народних пісень та твори Олександра Саратського.



У другому – звучатимуть джазові стандарти в обробках та аранжуваннях Олександра Саратського.



У концерті візьмуть участь:



• Анна Завальська

• Аніко Долідзе

• Лана Меркулова

• Олексій Тузов



У своїй творчості Олександр Саратський органічно поєднує традиції джазу, академічної музики та українського фольклору. Концертом у Києві композитор традиційно розпочне тур містами України, який, без сумніву, матиме широкий позитивний резонанс у сфері культури та у суспільстві.



Квитки продаються у касі філармонії - (044) 278-16-97,

в театральних касах м.Києва

та онлайн.