Українські народні пісні у джазовій обробці: у столиці відбудеться концерт Big Band «СараБанда»
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Кияни зможуть почути джазові обробки українських народних пісень та твори композитора Саратського
21 лютого у Колонній залі ім. М.В.Лисенка Національної філармонії України відбудеться концерт Big Band «СараБанда» Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського.
Художній керівник - композитор та піаніст Олександр Саратський.
У першому відділенні прозвучать джазові обробки українських народних пісень та твори Олександра Саратського.
У другому – звучатимуть джазові стандарти в обробках та аранжуваннях Олександра Саратського.
У концерті візьмуть участь:
• Анна Завальська
• Аніко Долідзе
• Лана Меркулова
• Олексій Тузов
У своїй творчості Олександр Саратський органічно поєднує традиції джазу, академічної музики та українського фольклору. Концертом у Києві композитор традиційно розпочне тур містами України, який, без сумніву, матиме широкий позитивний резонанс у сфері культури та у суспільстві.
Квитки продаються у касі філармонії - (044) 278-16-97,
в театральних касах м.Києва
та онлайн.