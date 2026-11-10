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Зеленський надав Львівському історичному музею статус національного

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Зеленський надав Львівському історичному музею статус національного
Музей розташований у Чорній камʼяниці на площі Ринок
фото з відкритих джерел

Львівський історичний музей, заснований у 1893 році, є одним із найстаріших в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ №1103/2026 від 9 листопада, яким присвоїв статус національного комунальному закладу Львівської обласної ради «Львівський історичний музей». Про це пише «Главком».

У документі відзначається вагомий внесок установи у збереження культурної спадщини, дослідження та популяризацію української історії, військових звитяг і процесів державотворення, а також у формування національної пам’яті та згуртування суспільства.

В.о. голови Львівської обласної ради Юрій Холод назвав це рішення заслуженим визнанням багаторічної праці багатьох поколінь музейників. Він подякував президентові за підтримку Львівщини та української музейної спільноти, а також висловив вдячність нинішнім і колишнім співробітникам закладу за збереження унікальних колекцій. За його словами, в умовах, коли Росія намагається знищити українську історичну пам’ять та ідентичність, робота музеїв набуває особливої ваги, допомагаючи усвідомити, за що бореться країна і що передасть майбутнім поколінням.

Ініціатива щодо надання закладу цього статусу розпочалася ще в березні 2024 року – тоді депутати Львівської облради вперше звернулися з відповідним клопотанням до глави держави, уряду та Міністерства культури, підкресливши наукову діяльність і цінність фондів установи.

Львівський історичний музей, заснований у 1893 році, є одним із найстаріших в Україні. У його колекції зберігається понад 370 тисяч експонатів, зокрема рукописи, стародруки, зразки історичної зброї, твори мистецтва та інші пам’ятки історії України й Європи.

Раніше президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами діячів культури та мистецтва з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. Серед нагороджених – співачка та волонтерка Даша Астаф'єва, актор Дмитро Лінартович, режисери, продюсери й працівники культурних установ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на указ президента №1100/2026 від 9 листопада. 

Згідно з документом, нагороди присвоєно за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури й мистецтва, творчі здобутки та високу професійну майстерність.

Теги: Львів музей Володимир Зеленський

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