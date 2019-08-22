Американська компанія купила права на фільм про Голодомор в Україні



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Оригінальна назва історичної драми - «Містер Джонс», її режисерка - Аґнєшка Холланд

Картина розповідає про британського журналіста Гарета Джонса, який поїхав у Москву, аби розкрити правду про радянську пропагандистську машину

Компанія зі США Samuel Goldwyn Films викупила права на показ у Північній Америці фільму про Голодомор «Ціна правди» виробництва України, Польщі та Великої Британії.

Про це повідомляє «Громадське».

Оригінальна назва цієї історичної драми - «Містер Джонс», її режисерка - Аґнєшка Холланд. Картина розповідає про британського журналіста Гарета Джонса, який поїхав у Москву, аби розкрити правду про радянську пропагандистську машину. Там він дізнається про Голодомор в Україні.

Фільм ґрунтується на реальних подіях: у 1933 році журналіст Гарет Джонс побував у Радянському Союзі, де збирав інформацію про злочини сталінського режиму, зокрема про Голодомор. Однак авторитетні західні видання у той час не публікували його матеріали.

Письменника Джорджа Орвелла статті журналіста надихнули на написання роману «Скотоферма».

Прем’єра стрічки «Ціна правди» відбулася на Берлінському кінофестивалі в лютому 2019 року. В український прокат фільм вийде 28 листопада.

До слова, кіностудія Warner Bros анонсувала вихід четвертої частини «Матриці».