Американська компанія купила права на фільм про Голодомор в Україні
Оригінальна назва історичної драми - «Містер Джонс», її режисерка - Аґнєшка Холланд
Картина розповідає про британського журналіста Гарета Джонса, який поїхав у Москву, аби розкрити правду про радянську пропагандистську машину
Компанія зі США Samuel Goldwyn Films викупила права на показ у Північній Америці фільму про Голодомор «Ціна правди» виробництва України, Польщі та Великої Британії.
Про це повідомляє «Громадське».
Оригінальна назва цієї історичної драми - «Містер Джонс», її режисерка - Аґнєшка Холланд. Картина розповідає про британського журналіста Гарета Джонса, який поїхав у Москву, аби розкрити правду про радянську пропагандистську машину. Там він дізнається про Голодомор в Україні.
Фільм ґрунтується на реальних подіях: у 1933 році журналіст Гарет Джонс побував у Радянському Союзі, де збирав інформацію про злочини сталінського режиму, зокрема про Голодомор. Однак авторитетні західні видання у той час не публікували його матеріали.
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Прем’єра стрічки «Ціна правди» відбулася на Берлінському кінофестивалі в лютому 2019 року. В український прокат фільм вийде 28 листопада.
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