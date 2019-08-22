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    Культура

    Американська компанія купила права на фільм про Голодомор в Україні

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    <p>Оригінальна назва історичної драми - &laquo;Містер Джонс&raquo;, її режисерка - Аґнєшка Холланд</p> - Американська компанія купила права на фільм про Голодомор в Україні

    Оригінальна назва історичної драми - «Містер Джонс», її режисерка - Аґнєшка Холланд

    Картина розповідає про британського журналіста Гарета Джонса, який поїхав у Москву, аби розкрити правду про радянську пропагандистську машину

    Компанія зі США Samuel Goldwyn Films викупила права на показ у Північній Америці фільму про Голодомор «Ціна правди» виробництва України, Польщі та Великої Британії.

    Про це повідомляє «Громадське».

    Оригінальна назва цієї історичної драми - «Містер Джонс», її режисерка - Аґнєшка Холланд. Картина розповідає про британського журналіста Гарета Джонса, який поїхав у Москву, аби розкрити правду про радянську пропагандистську машину. Там він дізнається про Голодомор в Україні.

    Фільм ґрунтується на реальних подіях: у 1933 році журналіст Гарет Джонс побував у Радянському Союзі, де збирав інформацію про злочини сталінського режиму, зокрема про Голодомор. Однак авторитетні західні видання у той час не публікували його матеріали.

    Письменника Джорджа Орвелла статті журналіста надихнули на написання роману «Скотоферма».

    Прем’єра стрічки «Ціна правди» відбулася на Берлінському кінофестивалі в лютому 2019 року. В український прокат фільм вийде 28 листопада.

    До слова, кіностудія Warner Bros анонсувала вихід четвертої частини «Матриці».

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