Американський історик став лауреатом премії Стуса

Тімоті Снайдер спеціалізується на вивченні України

Американський історик і публіцист Тімоті Снайдер став лауреатом премії імені Василя Стуса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на PEN Ukraine.

Нагороду щороку вручають письменникам за внесок у розвиток української культури та незламність громадянської позиції. «Є так багато поетів, так багато авторів українських, які могли й можуть поезією і прозою переказати істотну правду про війну. І тому мені трошки незручно. Бо я знаю особисто так багато людей, які формулюють цю війну прозою та поезією. Я дуже дякую. В Україні під час війни я не можу про себе, я можу тільки про інших, у яких, у майбутньому і зараз, я вчуся», – сказав Снайдер.

Нагороду йому вручав філософ, письменник і президент PEN Ukraine Володимир Єрмоленко, який очолював журі премії імені Стуса. Він наголосив, що Снайдер є одним із найпотужніших світових голосів на підтримку України, і ця позиція ґрунтується на переконанні, що «тиранії потрібно рішуче зупиняти».

«Прикладом такого опору є для Снайдера дисиденти Центрально-Східної Європи, зокрема й України, – і, звісно, серед них Василь Стус. Ця премія – також знак того, наскільки в Україні цінують голос Снайдера на нашу підтримку», – зазначив Єрмоленко.

Американський історик Тімоті Снайдер спеціалізується на вивченні Центральної та Східної Європи, зокрема України, а також історії СРСР і Голокосту. Він є автором і упорядником двадцяти книжок, перекладених 40 мовами. Серед його відомих праць – «Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття», «Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним», «Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка», «Про свободу» та інші.

До слова, американський історик і професор Єльського університету Тімоті Снайдер вважає, що українцям варто приділяти більше уваги вивченню власної історії. Раніше Снайдер розповів, як Україна розв'язує проблеми радянського минулого та чим вона відрізняється від Росії стосовно офіційної політики пам'яті.