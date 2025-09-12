Головна Країна Культура
search button user button menu button

Американський історик став лауреатом премії Стуса

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Американський історик став лауреатом премії Стуса
Нагороду щороку вручають письменникам за внесок у розвиток української культури та незламність громадянської позиції
фото: pen.org.ua/PEN Ukraine

Тімоті Снайдер спеціалізується на вивченні України

Американський історик і публіцист Тімоті Снайдер став лауреатом премії імені Василя Стуса. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на PEN Ukraine.

Нагороду щороку вручають письменникам за внесок у розвиток української культури та незламність громадянської позиції. «Є так багато поетів, так багато авторів українських, які могли й можуть поезією і прозою переказати істотну правду про війну. І тому мені трошки незручно. Бо я знаю особисто так багато людей, які формулюють цю війну прозою та поезією. Я дуже дякую. В Україні під час війни я не можу про себе, я можу тільки про інших, у яких, у майбутньому і зараз, я вчуся», – сказав Снайдер.

Нагороду йому вручав філософ, письменник і президент PEN Ukraine Володимир Єрмоленко, який очолював журі премії імені Стуса. Він наголосив, що Снайдер є одним із найпотужніших світових голосів на підтримку України, і ця позиція ґрунтується на переконанні, що «тиранії потрібно рішуче зупиняти».

«Прикладом такого опору є для Снайдера дисиденти Центрально-Східної Європи, зокрема й України, – і, звісно, серед них Василь Стус. Ця премія – також знак того, наскільки в Україні цінують голос Снайдера на нашу підтримку», – зазначив Єрмоленко.

Американський історик Тімоті Снайдер спеціалізується на вивченні Центральної та Східної Європи, зокрема України, а також історії СРСР і Голокосту. Він є автором і упорядником двадцяти книжок, перекладених 40 мовами. Серед його відомих праць – «Про тиранію. Двадцять уроків двадцятого століття», «Криваві землі: Європа між Гітлером та Сталіним», «Шлях до несвободи: Росія, Європа, Америка», «Про свободу» та інші.

До слова, американський історик і професор Єльського університету Тімоті Снайдер вважає, що українцям варто приділяти більше уваги вивченню власної історії. Раніше Снайдер розповів, як Україна розв'язує проблеми радянського минулого та чим вона відрізняється від Росії стосовно офіційної політики пам'яті.

Читайте також:

Теги: Василь Стус Тімоті Снайдер премія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Культура

Американський історик став лауреатом премії Стуса
Американський історик став лауреатом премії Стуса
Документальний фільм Антона Птушкіна «Антарктида» побив рекорд прокату
Документальний фільм Антона Птушкіна «Антарктида» побив рекорд прокату
Світова прем’єра українського фільму «Нотатки справжнього злочинця» відбудеться на Венеціанському кінофестивалі
Світова прем’єра українського фільму «Нотатки справжнього злочинця» відбудеться на Венеціанському кінофестивалі
Пішов з життя автор «Острова скарбів», Народний художник України Радна Сахалтуєв
Пішов з життя автор «Острова скарбів», Народний художник України Радна Сахалтуєв
Всеукраїнська Рада церков вийшла з заявою після масованої атаки РФ на Україну
Всеукраїнська Рада церков вийшла з заявою після масованої атаки РФ на Україну
Міжнародна премія імені Франка 2025: лауреатом став професор з Нью-Йорка
Міжнародна премія імені Франка 2025: лауреатом став професор з Нью-Йорка

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Вчора, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
10 вересня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua