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Підсумки Другої світової. Історик назвав найбільш постраждалу державу-учасницю

Володимир Слюсарь
glavcom.ua
Володимир Слюсарь
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Підсумки Другої світової. Історик назвав найбільш постраждалу державу-учасницю
Маріуполь під час Другої світової війни
фото з відкритих джерел

В’ятрович: «Україна є найбільш постраждалим учасником війни! Але капіталізується все це Росією»

Найбільш постраждалою країною-учасницею Другої світової війни є Україна. Натомість через те, що тоді вона була окупована Радянським Союзом, то статус найбільшої жерти відійшов саме Росії. Про це історик та народний депутат Володимир В’ятрович зауважив в інтерв'ю «Главкому».

«Неправильне розуміння історії призводить до неправильних політичних оцінок. Взяти хоча б Німеччину. Саме від німецьких політиків походили твердження, що Росія надто постраждала під час Другої світової, щоб надавати зараз Україні зброю для протистояння їй. Але ж, чорт забирай, якщо говорити про кількість загиблих, про кількість зруйнованих міст і сіл та про обсяг знищеного промислового ресурсу, то саме Україна є найбільш постраждалим учасником війни! Але капіталізується все це Росією», – говорить історик.

В’ятрович додає: радіє тому, що в України є такі союзники як історик Тімоті Снайдер, який виступив у Бундестазі із закликом до німців, що якщо вони відчувають провину за розв’язання Другої світової, то адресувати своє каяття мають українцям, а не росіянам. Натомість зазначає, що особистої ініціативи Снайдера недостатньо, потрібна системна кампанія, якої наразі немає.

«Я намагався пояснити її важливість (інформаційної кампанії, – «Главком») міністерству закордонних справ та міністерству культури, виходив на них, говорив… Пропонував те, що я вважаю альтернативою московському 9 травня – святу пабєдабєсія, у якому, ймовірно, буде брати участь Китай, і – дуже на це сподіваюсь! – не братиме участь Америка. Нам би треба було щось протиставити цьому 8 травня – наприклад, зібрати у Києві великий міжнародний захід за участю світових лідерів. А якщо це з міркувань безпеки неможливо, то перенести його у Лондон – столицю держави, яка продовжує системно підтримувати Україну і яка була західним центром боротьби із нацизмом», – розповідає Володимир В'ятрович.

Він додав, що відповіді від міністерств не отримав.Також він мав нараду з керівництвом музею Другої світової війни, щоб запустити якусь інформаційну кампанію, але нічого зроблено не було. Хоча зазначає, що 10 років тому, у 2015-му, така кампанія стартувала задовго до дати 8 травня. І якраз у музеї Другої світової війни проходив один з її етапів – присвячений звільненню Аушвіца. 

«А після того – аж до вересня – щотижня проходили різноманітні заходи – як у нас, так і за кордоном. І всі вони були присвячені формуванню української моделі пам’яті про війну. Тоді нам вдалося багато що зробити всередині України, а зараз був би потрібен вихід на міжнародний рівень, тим паче, що осмислення Другої світової війни може йти в контексті російсько-української війни. Але ми втрачаємо усі інформаційні можливості, які дає нам цьогорічна дата», – пригадує фахівець.

В’ятрович також зазначає, що хибною є думка про те, що якщо європейцям й досі потрібно розвінчувати російські міфи та щось доводити після повномасштабного вторгнення Росії – це марнуванням часу.

Володимир В'ятрович також пояснив, що низка міфів про Другу світову війну, створених російською пропагандою, продовжують активно поширюватися у світі. Зокрема, американський лідер Дональд Трамп стверджував, що Росія допомогла США перемогти в II Світовій. 

Також провідні німецькі компанії, включно з Siemens, BMW Group, Hugo Boss і Adidas, виступили зі спільною заявою про відповідальність бізнесу за зміцнення влади націонал-соціалістів на чолі з Адольфом Гітлером у першій половині XX століття.

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Теги: історія Друга світова війна музеї Тімоті Снайдер

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