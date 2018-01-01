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    Фільм «Кіборги» незаконно «злили» в інтернет

    Кошти, зібрані за показ фільму в кінотеатрах, спрямовуються на підтримку українців на передовій
    Команда фільму «Кіборги» заявила про незаконне розповсюдження піратської копії свого продукту в інтернеті. Про це зазначається на офіційній сторінці фільму у Facebook. «Ми вважаємо неприпустимим жодне нелегальне копіювання та розповсюдження інтелектуальної власності навіть з патріотичною метою. Кошти, які ми зібрали за показ
    • Сьогодні, 12:26
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    Кошти, зібрані за показ фільму в кінотеатрах, спрямовуються на підтримку українців на передовій

    Команда фільму «Кіборги» заявила про незаконне розповсюдження піратської копії свого продукту в інтернеті. Про це зазначається на офіційній сторінці фільму у Facebook.

    «Ми вважаємо неприпустимим жодне нелегальне копіювання та розповсюдження інтелектуальної власності навіть з патріотичною метою. Кошти, які ми зібрали за показ фільму підуть на сплату податків, щоб підтримати наших хлопців на передовій, а також у Фонд «Повернись живим» на підтримку сімей загиблих кіборгів», — йдеться у повідомленні

    У дописі нагадується, що за порушення авторського права, підтримку та поширення піратських копій винуватці нестимуть відповідальність і будуть каратися згідно з законом, ст. ст. 176 і 177 КК України.

    Проте не всі користувачі мережі, ознайомлені з публікацією, погодилися з авторами фільму.

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    «Мої друзі дивляться зараз піратську версію. В Донецьку. Готова за них оплатити штраф», — написала Таніта Армін.

     

    Нагадаємо, стрічка Ахтема Сеітбалаєва «Кіборги» про захисників Донецького аеропорту стала найкасовішим фільмом національного виробництва в українському прокаті. Уже після першого тижня її переглянули 100 тис. глядачів, а збори склали 8 млн гривень. Станом на 14 лютого цей показник виріс до 300 тис. глядачів, а загальні збори склали 22 млн гривень. 

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