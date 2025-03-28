Ілларіон Павлюк та Лариса Денисенко покинули ПЕН після скандалу з Винничуком

Письменника Юрія Винничука, якого раніше виключили з Українського ПЕН, зрештою залишили в організації

Український письменник Ілларіон Павлюк заявив про вихід з Українського ПЕН-клубу після того, як організація вирішила не виключати Юрія Винничука. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Павлюка.

«Я вважаю, що правозахисна роль ПЕН це об’єднувати майстрів слова для захисту прав людини. І що це важливіше, ніж об’єднуватися й захищати одне одного. Але я в меншості. ПЕН прийняв рішення, яке більше пасувало б профспілці. Що теж може бути, чому ні. Просто я вступав не в профспілку», – йдеться у дописі.

Також про вихід із ПЕН-клубу заявила письменниця та правозахисниця Лариса Денисенко. Вона зазначила, що організація обʼєднує низку видатних діячів культури, науки та волонтерського руху, але вона не може залишитися через «знецінення голосів жінок».

«Мій вчинок можна сприймати як егоїстичний, але я ціную свою особисту репутацію. Я працюю з темою захисту прав жінок, недопустимістю сексуалізованого насилля. В комунікації листуванням серед членок і членів організації я побачила не лише неприйнятну форму, а і знецінення голосів жінок, особливо жінок молодих, демонстрацію дивовижної привілейованої глухоти, насолодження від своєї свободи, розкутості, свободи висловлень, слова і заперечення вразливості і болі інших», – написала Денисенко.

Як повідомляв «Главком», український письменник Юрій Винничук став на захист 87-річного професора Львівського національного університету ім. І. Франка Йосипа Лося, звинуваченого у домаганнях. Письменник також стверджував, що чимало молодих поетес отримали можливість розпочати свою літературну кар’єру завдяки тісним контактам із впливовими членами Спілки письменників. За його словами, таких випадків було безліч.

Згодом ПЕН виключив Винничука, оскільки, за заявою організації, його публічні висловлювання суперечать її цінностям та шкодять репутації.

Проте рішення виконавчої ради викликало серйозні дискусії у спільноті Українського ПЕН. У зв'язку з цим було скликано загальні збори за підсумками яких Винничук і повернувся до лав ПЕНу.