Керівник Національної оперети назвав реальну ціну квитка до театру

За словами художнього керівника Національної оперети, театр не здатен вижити без державної підтримки

В Україні вартість квитка до театру має становити 2 тис. грн. Про це розповів художній керівник Національної оперети України Богдан Струтинський у межах круглого столу «Актуальні питання сучасного театру», повідомляє кореспондент «Главкома».

Під час першої панельної дискусії «Театр під час війни: завдання, виклики та можливості» Богдан Струтинський наголосив, що театр зараз не здатен вижити без державної підтримки.

Раніше художній керівник театру імені Івана Франка Михайло Захаревич заявляв, що квиток на виставу в театр сьогодні мав би коштувати в середньому 4,5 тис. грн, подекуди об’єктивна ціна може досягати 7 тис. грн. За його словами, завдяки такій сумі вдасться покрити витрати на діяльність та розвиток театру та ремонт.

«Ефективна модель господарювання – це досить економно витрачати ресурси і розвиватися. Нам не виділяють кошти на розвиток театру, на ремонти, на постановки – жодної копійки… А собівартість відвідування театру – 4500 грн з копійками, ми розрахунки робили. Це середня вартість, але є нижча ціна і є вища ціна, тому 4500 – це не об’єктивна ціна, об’єктивна ціна може бути 7000. Держава зробила так, що кошти, які вона виділяє, спрямовані в прибуткову частину театру. От одна частина йде від глядачів, а друга частина – від держави, і вони становлять прибуток театру», – наголошував Захаревич.

Як відомо, до Міжнародного дня театру у Києві стартував захід, присвячений ключовим викликам і перспективам розвитку театру в сучасних умовах. Учасниками події стали провідні режисери, продюсери, театрознавці, актори та експерти галузі. Так, у межах круглого столу відбудуться три панельні дискусії:

«Театр під час війни: завдання, виклики та можливості»;

«Театральні премії в Києві: хто і як має оцінювати роботу театральних діячів?»;

«Проблеми сучасного театру і можливі шляхи їх вирішення».

До слова, Одеський академічний театр музичної комедії ім. М. Водяного зазнав нещадної критики після того, як виклав анонс вистави «Золоте теля». У анонсі йдеться, що вистава йде «російською мовою з українськими субтитрами».