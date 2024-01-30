Головна Думки вголос Олексій Кущ
search button user button menu button
Олексій Кущ Фінансовий експерт

«Синдром Апокаліпсису» або Українцям треба усвідомити реальність

glavcom.ua
«Світ живе, розвивається, радіє, отримує задоволення від життя, будує будинки і ростить дітей. Світ не воює у 21 столітті»
фото з відкритих джерел

«Наша проблема полягає в тому, що ніякої глобальної війни у світі немає»

Уже давно спостерігаю формування в нашому внутрішньому світосприйнятті «синдрому Апокаліпсису», коли здається, що весь світ руйнується.

Це хибна позиція, сформована в рамках нашого традиційного соліпсизму – впевненості, що весь світ крутиться навколо України.

Нагадаю, соліпсизм (від лат. solus – «самотній» та ipse – «сам») – філософська доктрина і позиція, що характеризується визнанням власної індивідуальної свідомості єдиною і безсумнівною реальністю та запереченням об'єктивної реальності навколишнього світу.

Хоча цьому є й раціональні пояснення.

Є «синдром зараженого», коли людина «хоче», щоб такий діагноз був і в інших. Це бажання виникає, скоріше не зі шкідливості, а з прагнення не бути самотнім у своїй проблемі.

Крім того, об'єктивно під час війни здається, що весь світ руйнується. Апокаліптичні настрої були на території російської імперії, що розпалася, у 1917-1920 роках, що знайшло відображення в літературі та філософії.

Похідною «синдрому Апокаліпсису» (термін мій) є месіанство, віра в те, що всі жертви не даремні, що жертовне ягня несе у світ звістку преображення і нове знання.

Насправді, нам було б набагато простіше, якби весь світ загруз у війні – з'явився б шанс врятуватися з цього «Титаніка» на саморобному плоту, поки пасажири першого класу ділили б місця в рятувальних шлюпках.

Але наша проблема полягає в тому, що ніякої глобальної війни у світі немає, а ті події, які ми сприймаємо як провісник війни, нічим не відрізняються від таких самих подій, які відбувалися останні десятки років.

Просто ми стали помічати ці події лише зараз у контексті нашої війни (згадуємо соліпсизм).

Поки в нас усе було добре і кукурудза їхала до Китаю, нам начхати було, що там на Тайвані, у Палестині, секторі Газа, Ірані, Іраку. Що відбувалося з курдами та уйгурами.

Тепер ми пильно стежимо, де ще у світі «спалахнуло».

Але проблема в тому, що насправді Світ живе, розвивається, радіє, отримує задоволення від життя, будує будинки і ростить дітей. Світ не воює у 21 столітті.

Світова економіка впевнено подолала наслідки пандемії, Туреччина побудувала один із найбільших у світі мостів через Дарданелли, саудити будують у пустелі найбільше місто майбутнього Неом.

Міста Європи забиті туристами, люди п'ють каву, ходять у музеї, у концертних залах ренесанс концертів крутих рок-команд 80-х.

Світ більше обговорює загрозу штучного інтелекту, проблеми екології та кібербезпеки, ніж імовірність великої війни.

Так, можна вважати, що світ перебуває в такій самій розслабленості, як і наприкінці 19 – на початку 20 століття, але це буде для нас дуже слабкою втіхою.

Про Апокаліпсис пише лише Медведєв у РФ, маса блогерів у нас і політичне лобі військових концернів – у США та ЄС.

Не тільки західне суспільство не живе війною, а й суспільства в Азії, Латинській Америці.

Усі думають про розвиток, про поліпшення якості життя.

Остання війна Вірменії та Азербайджану тривала два дні і завершилася оголошенням концерту Снуп Дога в Єревані (який у найостанніший момент скасували).

Венесуела так раптово хотіла напасти на Гайану, що вирішила провести референдум.

Давно закінчилася війна в Грузії. Конфлікти на Балканах зараз відбуваються лише у форматі мордобоїв після прийому неабиякої порції сливовиці.

«А як же сектор Газа, Тайвань, Іран, КНДР?» – запитаєте ви.

В Ізраїлі відбувається чергове загострення, які там трапляються з часів Салах ад-Діна. Місце так таке, галасливе. На всій величезній планеті пророки і сам Бог обрали саме цей клаптик суші для своїх одкровень, от і маються місцеві жителі тепер.

В Ірані взагалі ера благоденства порівняно з періодом ірано-іракської війни у 80-х роках, коли загинули сотні тисяч людей. Це була «остання тотальна війна 20 століття».

Атаки на американців?

А ви знаєте, що 1988 року в Перській затоці в рамках операції «Богомол» відбулася найбільша морська битва ВМФ США після Другої світової: потоплено іранський фрегат «Саханд», один катер, три швидкохідні човни і пошкоджено фрегат «Сабалан». А до цього було підірвано дві морські платформи Ірану з видобутку нафти.

Порівняно з нинішньою ситуацією – дитячий лепет.

Нафтовому Близькому Сходу тоді взагалі не пощастило: ірано-іракська війна 1980-1988 (до мільйона жертв), потім війна в Кувейті 1990 року, внутрішній конфлікт в Іраку (шиїти і курди в 90-х), Друга іракська війна США 2003-го, війна в Сирії з 2011 року.

Усе закінчилося мало не ігілівським халіфатом.

Для жителя Басри, Пальміри, Багдада, Алеппо та інших міст регіону цей час періодично перетворювався на Апокаліпсис, але Світ упевнено йшов уперед у своєму розвитку, не помічаючи цих трагедій. Були вони байдужі й для нас.

Тайвань і КНР – ну там усе традиційно.

Фразу «останнє китайське попередження пам'ятаєте?». Знаєте звідки воно пішло? Це коли Тайвань у 857 раз пообіцяв збивати китайські літаки у своєму повітряному просторі. Або КНР – тайванські. Не суть важливо.

Багато наших «кореєведів» інтенсивно постили погрози Кім Чен Ина почати війну проти «півдня». У ЗМІ писали про «обстріл» спірних островів.

Насправді і там було в попередні роки гарячіше.

І «Інцидент з обрізанням дерева», коли американського лейтенанта 1978 року зарубали сокирою на лінії розмежування, коли він намагався «кронувати» тополю, посаджену Кім Ір Сеном, і корвет південнокорейський підводний човен сіверян топив (десятки загиблих), і навіть операція «Блакитний дім» була, коли автобус спецпризначенців сіверян майже прорвався в Сеулі до президентського палацу з метою вбити Пак Чон Хі.

Так що дорогі друзі, Апокаліпсис поки що скасовується.

Що не виключає можливості «локального Апокаліпсису».

Враховуйте це у своїх життєвих стратегіях, особливо ті з вас, у кого є діти. На їхній вік вистачить нормального світу, потрібно просто адекватно сприймати реальність.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: історія війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський підбив підсумки місяця роботи
Зеленський розповів про успіхи в питанні російських активів
27 сiчня, 20:21
Авдіївка залишається пріоритетом для російських загарбників
Британська розвідка про бої біля Авдіївки: Росія наступає з трьох напрямків
27 сiчня, 13:19
Можливий загальний залп ракетоносіїв до восьми «Калібрів»
Росія вивела в Чорне море два підводні човни з ракетами
25 сiчня, 07:28
У передмісті Харкова чотири влучання
РФ вдарила ракетами по Харкову: горить газопровід, поранені діти (фото, відео)
23 сiчня, 07:28
ЗСУ почали використовувати нову тактику у війні з Росією
ЗСУ почали застосовувати нову стратегію у війні з Росією: німецький експерт назвав три головні пункти
21 сiчня, 21:49
В України є багато переваг: висококваліфікована робоча сила, готовність населення, а також довгостроковий шлях до ЄС і НАТО
Найкраща система у світі: спецпредставниця США про український електронний уряд
16 сiчня, 21:17
Загарбники вдарили по адмінбудівлі та модульному містечку безпілотниками
Є влучання та поранені: наслідки атаки російських «шахедів» по Херсонщині
5 сiчня, 09:17
На одному з промислових об’єктів внаслідок ракетної атаки є травмовані та один загиблий
Ракетний удар по Кропивницькому: влада повідомила про наслідки
4 сiчня, 12:25
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку для всієї країни
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала годину
31 грудня, 2023, 11:53

Олексій Кущ

«Синдром Апокаліпсису» або Українцям треба усвідомити реальність
«Синдром Апокаліпсису» або Українцям треба усвідомити реальність
Багатьом лідерам громадської думки потрібно прослухати хоча б тижневі курси про демографію
Багатьом лідерам громадської думки потрібно прослухати хоча б тижневі курси про демографію
Фінансова допомога для України. Чому у США так зволікають?
Фінансова допомога для України. Чому у США так зволікають?
Україні варто зрозуміти, що ЄС – це не клуб сировинних країн
Україні варто зрозуміти, що ЄС – це не клуб сировинних країн
Ціна на нафту, як один із факторів війни
Ціна на нафту, як один із факторів війни
Чого очікувати від трикутника РФ – Китай – КНДР
Чого очікувати від трикутника РФ – Китай – КНДР

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
84K
Білорусь чотири дні поспіль приймала літаки з Китаю: що прибуло
39K
Росія заявила про атаку румунських винищувачів на Херсонщину: Бухарест відреагував
21K
ЗСУ знищили російський Су-34
19K
Головнокомандувач ЗСУ Залужний відповів на чутки про звільнення красномовним фото
17K
У Київській області пролунали вибухи
9831
Буданов дав прогноз щодо наступу росіян цієї весни

Новини

Авіація ЗСУ потужно вдарила по ворожих позиціях – дані Генштабу
Сьогодні, 07:16
Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 30 січня
Сьогодні, 06:10
День спеціаліста військово-соціального управління ЗСУ. Які свята відзначаємо 30 січня
Сьогодні, 00:00
Відновлення енергосистеми. Міністр попередив споживачів, які мають борги
Вчора, 19:17
ЗСУ знищили ворожу станцію РЕБ і вдарили по базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:08
Вибори у Фінляндії, план ЄС щодо Угорщини: головне за ніч
Вчора, 06:32

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua