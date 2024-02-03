Окупант перед смертю встиг записати відео: що потрапило в кадр

Перед подорожжю до пекла «Друїд» встиг записати відео для свого ТГ-каналу

Рашист знайшов свій кінець під час штурму окупаційних військ під Новомихайлівкою

На Донеччині загинув окупант із позивним «Друїд», який вів телеграм-канал про війну. Чергове бойове завдання стало для нього останнім. Однак, рашист устиг записати останнє відео. Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

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Як зазначив журналіст, днями раніше «Друїд» дивом врятувався від нальоту українських дронів. Утім, він таки знайшов свій кінець під час штурму окупаційних військ під Новомихайлівкою.

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«Перед подорожжю до пекла «Друїд» встиг записати відео для свого ТГ-каналу. На цих кадрах він готується до відправки на своє останнє бойове завдання», – пише Бутусов.

На кадрах окупант бризкається дезодорантом, курить та вигукує щось підбадьорливе.

Раніше Путін уперше визнав проблеми у росіян на фронті.

Нагадаємо, на території Росії після завершення війни в Україні буде створено демілітаризовану зону. Вона простягнеться щонайменше до Москви. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

До слова, за повідомленням міноборони країни-агресорки РФ, у ніч проти 3 лютого безпілотники нібито атакували Білгородську, Волгоградську та Ростовську області Росії.