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Окупант перед смертю встиг записати відео: що потрапило в кадр

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупант перед смертю встиг записати відео: що потрапило в кадр
Перед подорожжю до пекла «Друїд» встиг записати відео для свого ТГ-каналу
фото з відкритих джерел

Рашист знайшов свій кінець під час штурму окупаційних військ під Новомихайлівкою

На Донеччині загинув окупант із позивним «Друїд», який вів телеграм-канал про війну. Чергове бойове завдання стало для нього останнім. Однак, рашист устиг записати останнє відео. Про це пише журналіст Юрій Бутусов.

Як зазначив журналіст, днями раніше «Друїд» дивом врятувався від нальоту українських дронів. Утім, він таки знайшов свій кінець під час штурму окупаційних військ під Новомихайлівкою.

«Перед подорожжю до пекла «Друїд» встиг записати відео для свого ТГ-каналу. На цих кадрах він готується до відправки на своє останнє бойове завдання», – пише Бутусов.

На кадрах окупант бризкається дезодорантом, курить та вигукує щось підбадьорливе.

Раніше Путін уперше визнав проблеми у росіян на фронті. 

Нагадаємо, на території Росії після завершення війни в Україні буде створено демілітаризовану зону. Вона простягнеться щонайменше до Москви. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов. 

До слова, за повідомленням міноборони країни-агресорки РФ, у ніч проти 3 лютого безпілотники нібито атакували Білгородську, Волгоградську та Ростовську області Росії.

Теги: війна журналіст Юрій Бутусов рашист відео

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