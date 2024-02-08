Білий дім назвав інтерв’ю Карлсона з Путіним непотрібним

Представник Білого дому вважає, що жорстокість Путіна зрозуміла й без інтерв’ю

Білий дім вважає непотрібним інтерв’ю Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону, адже факт агресії Росії проти України є очевидним. Про це сказав координатор Ради нацбезпеки США Джон Кірбі на брифінгу.

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Представник Білого дому зазначив, що нікому не потрібне ще одне інтерв’ю з Путіним, щоб зрозуміти його жорстокість.

«Для всіх мають бути дуже очевидними дії Путіна в Україні та фіктивні, абсолютно фальшиві й безглузді причини, якими він намагався це виправдати», – зауважив Кірбі.

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Так він відповів на прохання прокоментувати занепокоєння у зв’язку з можливою появою нової дезінформації.

Нагадаємо, 1 лютого Карлсон прилетів до Москви зі Стамбула. За останній тиждень державні ЗМІ та z-канали країни-агресорки згадали американця понад 2 тис. разів. Російська пропаганда стежила буквально за кожним його кроком.

Згодом стало відомо, що відомий американський пропагандист візьме інтерв'ю у Путіна. «Ми тут не тому, що любимо Володимира Путіна, ми тут тому, що любимо Сполучені Штати й хочемо залишатися квітучими та вільними», – сказав журналіст. За його словами, в Україні йде війна, яка змінила світ, а американці про неї знають замало.

Карлсон також заявив, що відправив запит в Офіс президента України, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Зеленського.

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Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що російський диктатор дав інтервʼю американському пропагандисту Такеру Карлсону.

За словами Пєскова, адміністрація президента країни-агресорки отримує багато запитів на інтерв'ю із диктатором від іноземних журналістів. Проте Путін немає жодного бажання спілкуватися зі ЗМІ, які нібито займають односторонню позицію.

«Позиція Карлсона відрізняється від інших, вона не проросійська, не проукраїнська, а, скоріше, проамериканська. У міру того, як інтерв'ю буде підготовлено, вийде, самі зможете скласти враження про нього», – заявив прессекретар президента РФ.