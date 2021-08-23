Іван Марчук пояснив, чому забрав картини з музею в рідному селі

Художник каже, що в сільському музеї несприятливі умови

Художник вважає, що там полотна зберігалися у незадовільному стані

Народний художник України вважає, що його роботи зберігалися у музеї в рідному селі на Тернопільщині у незадовільному стані, тому він їх забрав назад. Про це митець повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Моя Москалівка. Відлуння... Школа із середньої стала початковою. Ентузіасти, причетні до створення музею, з роботи звільнені. Кімнатки меморіального музею вологі (опалення взимку відсутнє), охорона відсутня. Оригінали наданих для експонування творів довелося забрати. На більшості з них відбилися наслідки несприятливих умов зберігання. Вони складуть основу державного музею,.. якщо він буде», – повідомив Марчук.

Водночас він також написав, що у нині Москалівці зібрано чимало меморіальних речей, фотографій, розроблено змістовні, зворушливі екскурсії. Художник передав для експозиції два десятки принтів на полотні зі своїх картин.

«Чи буде кому (і для кого) те демонструвати та зберігати?.. Дорога до села вся у вибоїнах і канавах. Але то моя рідна дорога додому..», – додав митець.

Нагадаємо, 18 серпня 2021 року відомий український художник Іван Марчук зі скандалом забрав свої картини з єдиного музею, створеного на його честь, що знаходиться у Москалівській початковій школі на Тернопільщині.

Також повідомляється, що Лановецька міська рада не забороняла Івану Марчуку забирати твори мистецтва, автором яких він є. Однак за його відсутності двоє осіб вандальськими способами стали зривати оригінали картин зі стін та обгортати їх у будівельну плівку.

Після приїзду правоохоронців до музею прибув і сам Іван Марчук, який висловив бажання забрати картини до Києва. За словами художника, його творами має милуватися весь світ, а не тільки сільські мешканці.

Раніше повідомлялось, що Президент України Володимир Зеленський підписав Указ «Про створення музейно-культурного центру сучасного мистецтва Івана Марчука». Таким чином глава держави підтримав ініціативу представників творчої спільноти щодо створення у місті Києві музейно-культурного центру сучасного мистецтва, де будуть представлені роботи відомого художника.

Іван Марчук – лауреат Національної премії України імені Т. Г. Шевченка, член наукової ради Міжнародної академії сучасного мистецтва в Римі. Народився у селі Москалівка на Тернопільщині.

Також 22 серпня стало відомо, що лауреатами перших відзнак «Національна легенда України» стали сім видатних українців – поет Юрій Рибчинський, художник Іван Марчук, футболіст Олег Блохін, хореограф Мирослав Вантух, балерина Олена Потапова, співачка Софія Ротару та композитор Мирослав Скорик (посмертно)

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