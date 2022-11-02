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Kalush Orchestra виступить на церемонії нагородження престижної музичної премії

Надія Клочко
glavcom.ua
Kalush Orchestra виступить на церемонії нагородження престижної музичної премії
Церемонія вручення премії MTV Europe Music Awards 2022 відбудеться 13 листопада
фото з відкритих джерел

Артисти вирушать до Дюссельдорфа після завершення великого туру США та Канадою

Гурт Kalush Orchestra стане спеціальним гостем на церемонії вручення щорічної премії MTV Europe Music Awards 2022, яка відбудеться 13 листопада у Дюссельдорфі, Німеччина.

«Ми раді взяти участь у MTV Europe Music Awards 2022. Це дійсно круто бути частиною такої важливої музичної премії і виступати на одній сцені зі світовими зірками. Віримо, що це хороший знак», – зазначив лідер гурту Олег Псюк.

Зараз гурт перебуває у великому турі США та Канадою. Останній концерт пройде 10 листопада у Вінніпезі (Канада), і вже звідти гурт вирушить до Дюссельдорфу.

Спеціально для виступу на MTV Europe Music Awards 2022 гурт готує окремий виступ, який присвятить Україні. Режисурою та постановкою якого займається хореограф Костянтин Томільченко.

Нагадаємо, раніше музиканти гурту Kalush Orchestra, що перебувають у благодійному турі Америкою, зустрілися з зіркою Голлівуду Арнольдом Шварценеггером. Виявилося, що легендарний Термінатор  – фанат переможців «Євробачення-2022». Лідер гурту Олег Псюк розповів, як потрапив з колегами до зірки в гості.

Також повідомлялося, що переможці «Євробачення-2022», український гурт Kalush Orchestra записав спільний трек та кліп з учасниками культового гурту The Rasmus. Він став переспівом культової пісні фінів In The Shadows, яка в оновленій версії отримала назву In The Shadows Of Ukraine.

Теги: Kalush Orchestra Німеччина

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Культура

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