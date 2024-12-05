«Мій дім у Швеції». Директор музею історії України пояснив, чому не повернувся з відрядження

Андрощук: Національний музей історії – це моя гуманітарна допомога Україні. Те, що він працює під час війни, ще й заробляє кошти і став відомим у світі, – це завдяки не українському, а шведському громадянству і моєму імені

Федір Андрощук заявив, що декілька місяців тому подав заяву на звільнення з посади очільника музею

Народна депутатка Соломія Бобровська заявила, що директор Національного музею історії України у Києві Федір Андрощук поїхав у відрядження за кордон і не повернувся. Одразу після цього Андрощук відреагував на звинувачення, передає «Українська правда».

Так, Федір Андрощук заявив, що є громадянином Швеції, де проживає понад 20 років.

«Я є громадянином Швеції, де проживаю постійно вже майже двадцять п'ять років і де сплачую податки. Це мені дає необмежене право тут перебувати і користуватися всіма правами громадянина ЄС», – сказав Андрощук.

За його словами, перебування в Україні було тимчасовим і підлягало під дію контракту з Міністерством культури, «який кожна зі сторін має право розірвати, якщо вважатиме, що інша сторона не виконує свої зобов'язання».

«Про моє громадянство Швеції Міністерство було попереджено і знало, що там мій дім. Тому по факту у відрядженні я не в Швеції, а в Україні. Я живу постійно у Швеції, а не в Україні», – наголосив він.

Андрощук додав, що подав заяву на звільнення три місяці тому, разом зі звітом про те «що музей зробив під час моєї каденції і не зробила українська держава». Причиною звільнитися стала відсутність можливості продовжити терміни відрядження. Пролонгувати його було потрібно для того, щоб виконувати науковий проєкт «Швеція і Україна в історії музейних колекцій та виставкових наративах». Його підтримкою займається саме Швеція.

«Національний музей історії України – це моя гуманітарна допомога Україні. Те, що він працює під час війни, ще й заробляє кошти державі і став відомим у світі, – це завдяки не українському, а шведському громадянству і моєму імені. Саме Швеція прийшла на допомогу музею в перші дні війни, зібрала кошти, завдяки яким музей зробив чудову виставку «Дохристиянські вірування України», а також підтримує низку інших виставкових проєктів», – додав науковець.

Міністерство нібито не відреагувало на пропозицію «прийняти пасивну участь» у проєкті та продовжити відрядження. За словами Андрощука, відповіді від установи не поступило: «Тому написав заяву про звільнення, де вказав і причини, з яких звільняюся. До цього часу Міністерство не сформулювало рішення, але моє рішення однозначне».

«Мені здається, на якісь мінімальні слова вдячності я заслуговую. Проте після того, що про мене написали окремі депутати, а також блогери дуже дивних поглядів і співчуваючі їм, мені важко буде знайти бажання колись ще зв'язуватися з українськими державними установами. Загалом дещо дивно, чому така інформація спливає саме зараз, і дуже прикро, що вона може незаслужено нашкодити музею», – також наголосив Андрощук.

Федір Андрощук заступив на посаду генерального директора Національного музею історії України у 2020 році. Також є дійсним членом виконавчої ради Європейської асоціації археологів з 2022. За освітою він археолог, спеціаліст у галузі скандинавістики, доктор історичних наук.

Нагадаємо, директор Національного музею історії України у Києві Федір Андрощук поїхав у відрядження за кордон і не повернувся. Про це повідомила народний депутат, член комітету безпеки, оборони та розвідки України Соломія Бобровська. Нардепка зауважила, що термін відрядження Андрощука завершився ще 20 вересня. За її словами, у директора музею є громадянство не однієї країни.