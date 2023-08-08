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Хмельниччина може втратити найкрасивіший неоготичний костел області

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Хмельниччина може втратити найкрасивіший неоготичний костел області
Костел Св. Йосипа Обручника на Хмельниччіні
фото з відкритих джерел

Біля костелу знайшли людські поховання

У селі Підлісний Мукарів, що на Хмельниччині руйнується пам’ятка архітектури національного значення – неоготичний костел Святого Йосипа Обручника. Про це повідомила директорка Малієвецького історико-культурного музею Анастасія Донець.

За словами Анастасії Донець, костел руйнується через непрофесійний ремонт, ініційований місцевою релігійною громадою.

«Релігійна громада самочинно без проєкту, без архітектора-реставратора вирішила зробити гідроізоляцію фундаментів. Тим самим ці фундаменти по суті знищивши. Порушено все – стару систему дренажу, водовідведення, обмазали неприпустимими сумішами камені, викинули стару ідеальну відмостку», – розповіла Анастасія Донець.  

Костел Св. Йосипа Обручника
Костел Св. Йосипа Обручника
Фото з відкритих джерел

Роботи біля пам’ятки національного значення провели без археологічного нагляду, як того вимагає чине законодавство. У відвалах ґрунту Анатасія виявила чимало людських решток. 

Костел Св. Йосипа Обручника
Костел Св. Йосипа Обручника
Фото з відкритих джерел

Як повідомляє видання «Україна інкогніто» у 1872 р. храм звели на місці старіших попередників – XVII (зруйнований турками) та XVIII століть. Тож це можуть бути не лише поховання кінця ХІХ та початку ХХ століть, але набагато давніші. Не виключено, що там можуть бути таємні поховання жертв московських репресій. В одному з черепів, зокрема, видно характерний слід від кулі, притаманний саме для страчених комуністами. 

Людські рештки біля костелу Св. Йосипа Обручника
Людські рештки біля костелу Св. Йосипа Обручника
фото з відкритих джерел

За словами Анастасії Донець, Департамент культури Хмельницької ОДА вже видав припис про заборону будівельних робіт, вони припинені, але залишається відкритим питання хто і як тепер компенсує збитки та виправить вже зроблене.

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Теги: релігія архітектура

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