У Києві забудовник зносить будинок, який є пам’яткою архітектури: деталі (фото)

Будівля була збудована понад 130 років тому

У приміщенні ніби проводять ремонт, проте насправді зносять усе до фундаменту

У Києві зносять будинок зі статусом пам’ятки архітектури. Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

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Будинок Марії Станіславської, також відомий як «Будинок з комахами» на вул. Володимирській, 93 був збудований 1893 року. Попри це будинок був в доброму стані, аж поки декілька років тому поруч почали будувати черговий офісний центр. Після початку будівництва стіни будинку вкрилися тріщинами.

Певний час мешканці будинку намагалися протидіяти забудові, але від контролюючих органів отримували тільки відписки. А за деякий час забудовник запропонував людям викупити викупити всі 12 квартир і більшість власників пішла на таку угоду.

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Триповерхову будівлю XIX століття, відому своєю ліпниною з гіпертрофованими мухами, почали розбирати ще у червні 2021 року. Унікальна ліпнина була знищена незадовго до присвоєння споруді охоронного статусу. Забудовник хотів знести будинок і розширити територію власного будівництва.

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Будівлю перетворювали на руїну фото з відкритих джерел

У 2021 році Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс будинок до Переліку пам’яток м. Києва за Голосіївський районом. У 2022-му Окружний адміністративний суд міста Києва позбавив будинок цього статусу, однак рішення у справі 640/22099/21 так і не вступило в силу.

Офіс Генерального прокурора на початку 2023 року подав апеляційну скаргу, а Шостий апеляційний адміністративний суд продовжив розгляд справи. Втім, забудовник не чекаючи судового вердикту вирішив просто знести будинок.

Зауважимо, що будинок розташований у межах історичного ареалу міста – будь-які архітектурні, будівельні тощо роботи тут мають узгоджуватися з Мінкультом.

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Забудовник ніби проводить ремонт, проте насправді триває демонтаж до фундаменту фото: Дмитро Перов / Facebook

Що відомо про будинок?

На початку ХХ століття садиба на Володимирській, 93, належала заможній міщанці Марії Станіславській. Нині будинок має непересічну цінність і відзначається своїм багатим внутрішнім оздобленням, що контрастує із зовнішнім оздобленням споруди.

На початку ХХ століття плафон сходовий майданчик було оздоблено ліпними горельєфними зображеннями рослин та комах, серед яких привертають увагу гігантські мухи. Уся ця пластика виконана у стилі модерн. Натомість фасад доволі простий та лаконічний, оформлений відповідно до стильової концепції історизму, використовуючи прийоми цегляного стилю з елементами неоготичного, неороманського стилів.

Раніше повідомлялося, що у Києві поліція розшукує невідомого, який забудував дах багатоповерхівки (відео).