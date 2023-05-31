Хто очолить Національну оперу України? Працівники театру б'ють на сполох

У зв'язку з воєнним станом України, відкритий конкурс на посаду керівника Національної опери не може відбутися

5 квітня 2023 року закінчився контракт генерального директора-художнього керівника Національної опери України Петра Чуприни. У зв'язку з цим працівники театру та визначні культурні діячі України звернулися до міністра культури Олександра Ткаченка із проханням дозволити Чуприні виконувати обов'язки директора Національної опери до завершення воєнного стану у країні.

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У мирний час, відповідно до законодавства України, мав би відбутися відкритий конкурс на цю посаду. Проте, зважаючи на специфіку воєнного стану, конкурси на заміщення вакантних посад керівників національних закладів культури не проводяться, а рішення про персоналію генерального директора-художнього керівника театру одноосібно прийматиме міністр культури та інформаційної політики України.

«У такій ситуації колектив театру повністю позбавлений права брати участь у вирішенні своєї подальшої долі. Наша сфера діяльності є дуже специфічною, без наявності досвіду роботи безпосередньо у нашій царині розраховувати на успіх – марна справа. Ми, колектив театру, категорично не допустимо до керівництва театром людину чужинця, людину ззовні», – пише у листі колектив театру.

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Лист-звернення віл колективу Національної опери України

До президента Зеленського та міністра Ткаченка звернулася і народна артистка України Людмила Монастирська. Вона стверджує, що знає Петра Чуприну багато років, а тому впевнена у тому, що його професіоналізм та порядність не викликають сумнівів. Зважаючи на це, Монастирська просить призначити Чуприну виконувачем обов'язків генерального директора-художнього керівника Національної опери України на період до завершення воєнного стану та проведення відкритого конкурсу на зазначену посаду.

Лист-звернення народної артистки України Людмили Монастирської

Колектив театру наголошує, що 1 червня у Києві на вулиці Франка, 19, перед будівлею Міністерства культури відбудеться узгоджена із воєнною адміністрацією акція на підтримку рішення загальних зборів колективу Національної опери України щодо продовження терміну контракту генерального директора Петра Чуприни.

Зазначимо, що Петро Чуприна незмінний генеральний директор Національної опери з 1999 року, а також народний артист України. За час його керівництва значно активізувався творчий процес, а художньо-мистецька діяльність театру отримала новий динамічний поступ, що нерозривно пов’язаний із національними та світовими тенденціями. Посилилась робота на стаціонарі, розширилась сфера міжнародної співпраці. Зокрема, разом з Італійським інститутом культури на сцені театру були здійснені постановки ряду опер: «Турандот» і «Манон Лєско» Дж.Пуччіні, «Джоконда» А. Понкієллі, «Фауст» Ш.Гуно, «Макбет» і «Бал-маскарад» Дж.Верді, «Любовний напій» Г.Доніцетті та виконано «Реквієм» Дж.Верді.