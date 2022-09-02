Композитор Бистряков втік із Києва й вимагає капітуляції України
Артист транслює проросійські наративи і посилає українців «до психіатора»
Композитор Володимир Бистряков на своїй сторінці в Facebook спричинив скандал проросійським дописом. Він заявив, що не вважає здобуття Україною незалежності святом і є прихильником «русского мира». Зокрема, Бистряков повідомив, що виїхав з Києва.
Композитор звинуватив Україну в тому, що начебто війна була спровокована саме українцями, а наше суспільство, в якому, зауважимо, 74-річний Бистряков прожив багато років і збудував музичну кар'єру, «переповнене ідіотами».
Незалежність України, за словами Бистрякова, «нікчемна».
Артист також назвав роки після вигнання експрезидента Віктора Януковича «холерними» і порадив українцям, які боронять свою землю, звернутися «до психіатора».
У коментарях до скандального допису користувачі мережі не соромилися у висловах на адресу Бистрякова.
Нагадаємо, на початку 2018 року композитор Володимир Бистряков потрапив у базу центру «Миротворець» за публічну підтримку російської агресії в Україні і своїх скандальних висловлювань про іноземців в АТО.
Також раніше Бистряков уже обзивав українців «ідіотами». Зокрема, таку публічну заяву він дозволив собі у січні 2019 року в ефірі програми «Події дня» на телеканалі «Наш».
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