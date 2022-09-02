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Композитор Бистряков втік із Києва й вимагає капітуляції України

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Композитор Бистряков втік із Києва й вимагає капітуляції України
Бистряков виявився кремлівським пішаком
фото: Володимир Бистряков/ Facebook

Артист транслює проросійські наративи і посилає українців «до психіатора» 

Композитор Володимир Бистряков на своїй сторінці в Facebook спричинив скандал проросійським дописом. Він заявив, що не вважає здобуття Україною незалежності святом і є прихильником «русского мира». Зокрема, Бистряков повідомив, що виїхав з Києва.

Композитор Бистряков втік із Києва й вимагає капітуляції України фото 1

Композитор звинуватив Україну в тому, що начебто війна була спровокована саме українцями, а наше суспільство, в якому, зауважимо, 74-річний Бистряков прожив багато років і збудував музичну кар'єру, «переповнене ідіотами».

Композитор Бистряков втік із Києва й вимагає капітуляції України фото 2
Композитор Бистряков втік із Києва й вимагає капітуляції України фото 3

Незалежність України, за словами Бистрякова, «нікчемна».

Артист також назвав роки після вигнання експрезидента Віктора Януковича «холерними» і порадив українцям, які боронять свою землю, звернутися «до психіатора».

Композитор Бистряков втік із Києва й вимагає капітуляції України фото 4

У коментарях до скандального допису користувачі мережі не соромилися у висловах на адресу Бистрякова.

Композитор Бистряков втік із Києва й вимагає капітуляції України фото 5
Бистряков Володимир Юрійович – радянський та український композитор, піаніст, шоумен, Заслужений артист Української РСР, автор музики до багатьох радянських фільмів та мультфільмів. Фігурант бази «Миротворець». Відомий своїм відвертими українофобськими поглядами, публічною антиукраїнською пропагандою, висловлюваннями проти «Євромайдану», підтримкою анексії Криму Росією та виправдання сепаратистів « ДНР» та «ЛНР». Він вважає Україну агресором, називає українських солдат «мародерами». 

Нагадаємо, на початку 2018 року композитор Володимир Бистряков потрапив у базу центру «Миротворець» за публічну підтримку російської агресії в Україні і своїх скандальних висловлювань про іноземців в АТО.

Також раніше Бистряков уже обзивав українців «ідіотами». Зокрема, таку публічну заяву він дозволив собі у січні 2019 року в ефірі програми «Події дня» на телеканалі «Наш». 

Теги: війна скандал артист

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