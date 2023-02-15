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Літературознавиця розказала, чим замінити повалених Пушкіних

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Літературознавиця розказала, чим замінити повалених Пушкіних
За рік було демонтовано майже 30 монументів одному лише російському письменнику Олександру Пушкіну
колаж із відкритих джерел

«Після перемоги в цій великій війні Україна вже не буде тою, якою була»

Замість порожніх п’єдесталів, де колись красувалися радянські й російські діячі, слід встановити пам'ятники видатним українцям. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла літературознавиця, докторка філологічних наук Віра Агеєва.

Зараз Україна в ситуації порожніх п’єдесталів: впали Леніни в 2014 році, зараз впали Пушкіни. Як виявилося, їх дуже багато по Україні було встановлено, так маркувався культурний простір.

За словами Агеєвої, аби зберегти власну культурну ідентичність, потрібні імена, яким українці поклоняються та яких шанують. На її думку, порожні п’єдестали – не лише на вулицях: багато людей зараз у ситуації, коли зруйнувалася символічна система, у якій вони звикли жити. 

«Ми мусимо заповнити порожні п’єдестали, але з цим не можна спішити. Потрібна велика дискусія про культурну пам'ять. Нині у нас формується новий національний пантеон. Після перемоги в цій великій війні Україна вже не буде тою, якою була», – наголосила літературознавиця.

Вона згадала й про перейменування вулиць – найпростіше, що можна зробити і що роблять. Агеєва переконана, що не може музей Булгакова бути поруч із вулицею Петлюри. 

«Я живу в середмісті Києва і неодноразово опинялася на перехресті вулиць Московської і Мазепи. Ну не може існувати в метафоричному і прямому сенсі перехрестя цих вулиць. Це концепції національної пам'яті, це культурна політика держави», – розповіла жінка.

Не оминула вона й мову, адже це – важлива складова національної ідентичності, але не єдина. Літературознавиця зауважила, що нині ми виходимо з-під імперського гніту: до того чи не щороку українців стрясає протистояння з приводу виконання закону про мову.

«У той же час чуємо закиди, мовляв, україномовні та російськомовні поруч воюють в окопах. Це правда», – сказала Агеєва.

Проте вона зараз би не акцентувала проблему мови, адже насильно нікого не примусиш говорити українською.

«Люди самі переходять (на українську – ред.), тому що ніхто не хоче розмовляти мовою, яка вбиває, вибачте за метафору. Якось зараз говорити російською – це просто себе не поважати. Тобто російською говорити дискомфортно», – зазначила літературознавиця.

До слова, за останній рік в Україні було знесено кілька десятків пам'ятників радянського періоду. За даними Мінкульту, за рік було демонтовано майже 30 монументів одному лише російському письменнику Олександру Пушкіну: які пам'ятники зникли з вулиць українських міст у 2022 році.

Нагадаємо, літературознавиця пояснила, як припинити суперечки навколо постаті Бандери.

На відміну від Степана Бандери, постать Симона Петлюри могла б об'єднати українців: літературознавиця назвала недооціненого національного героя.

Читайте також: Віра Агеєва: Музей Булгакова ми закриємо
Теги: пам'ятник Віра Агеєва

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