Народній артистці Галині Яблонській виповнилось 97 років. 88 – провела на сцені

Галина Яблонська вперше вийшла на сцену у шість років

Галина Яблонська присвятила 88 років служінню сцені, 70 з них Національному театру імені Івана Франка у Києві

Сьогодні, 2 січня, відзначає свій день народження народна артистка України, актриса Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка, повний кавалер ордена княгині Ольги, громадська діячка Галина Гілярівна Яблонська.

Галина Яблонська присвятила 88 років служінню сцені, 70 з них – театру ім. Івана Франка. До слова, актриса увійшла до «Національного реєстру рекордів України» за «Найтриваліший період виступу на театральній сцені».

Вперше вийшла на сцену у шість років, виконала епізодичну роль хлопчика. У вісім отримала роль у виставі «Хатина дяді Тома» Вінницького державного театру: зіграла Топсі, дівчинку-рабиню.

Закінченої акторської освіти не має. Фах здобувала з самого дитинства у різних театрах. Заочно навчалась у Дніпрі.

На сцені театру Франка вперше вийшла у 1951-му. До цього виступала в театрах Проскурова, Кам'янця-Подільського, Могилів-Подільського, Вінниці та Дніпра. Увійшла до «Національного реєстру рекордів України» за «Найтриваліший період виступу на театральній сцені».

Вже 71-й сезон ім'я Яблонської – на афішах Національного театру Франка у Києві. Актриса веде активну громадську діяльність. Вона займається популяризацією творчості Шевченка і української мови, очолює мистецько-просвітницькі, патріотичні організації і готується до нових ролей.

Галина Яблонська є засновником та президентом Міжнародної Ліги «Матері і сестри – молоді України». У 2007 році за ініціативи Яблонської було створено Героїчний театр «Пам’ять».

Більше десяти років грає головну роль у виставі «Самотня леді». Ювілейний сотий показ відбувся 19 лютого 2020 року. Виставу актриса присвячує своїй донці, театральному художнику Олені Богатирьовій, якої не стало у 2017 році.

В інтерв’ю «Главкому» Галина Яблонська поділилась секретом творчого довголіття. Вона розповіла, що має відчуття, що прожила не одне життя, а якихось десять. І як актриса, і як жінка зі своїм особистим життям, і як активістка з громадською роботою. «Я ніколи не залишалась небайдужою», – каже актриса.