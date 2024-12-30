Чи доречно нині знімати комедії про війну? Актриса Ірма Вітовська дала відповідь

«Комедія – це ж не лише про тролінг ворога. Це може бути і мила мелодраматична історія про війну»

Сьогодні, 30 грудня, Заслужена артистка України Ірма Вітовська-Ванца святкує свій день народження. Акторці виповнилося 50 років. В інтерв’ю «Главкому» улюблениця глядачів, зірка українського кіно та волонтерка розповіла про розвиток української кіноіндустрії під час війни. Ірма Вітовська-Ванца зокрема зазначила, що наразі про війну потрібно знімати стрічки будь-якого жанру, однак команда повинна бути висококласною, адже відтворення подій може бути болісною для багатьох українців.

«Мине дуже довгий період, поки згадки про війну не почнуть провокувати ретравматизацію. Тим паче, що геноцид проти нас триває, і якщо вже ставити на цій вулиці камеру, коли на сусідній, умовно кажучи, тривають бої, то це має робити дуже професійна група і у дуже делікатний спосіб», – вважає Вітовська.

За словами зірки «Брами», для комедій також настане свій час: «Бо комедія – це ж не лише про тролінг ворога. Це може бути і мила мелодраматична історія про війну. Тут знову все упирається в те, хто і як це зніме».

Ірма Вітовська ділиться, що планів після війни немає: «Якщо доживемо до перемоги, будемо спочатку багато спати. А потім – багато плакати. Такого от «вау, яка радість!» не буде… Тому що накриє ціна того, що ми вижили. І відчуття сорому перед тими, хто не вижив. І це, я вам скажу, дуже правильне і боже відчуття. Буде жах через втрату тих, хто до не дійшов. І водночас – потреба жити і за себе, і за них».

Нагадаємо, що Державне агентство України з питань кіно провело масштабну роздачу бюджетних грошей на виробництво фільмів. Майже п’ять десятків договорів на загальну суму 497,5 млн грн з’явилися у системі ProZorro.