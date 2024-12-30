Фільм «БожеВільні» про каральну психіатрію в СРСР зʼявиться на Netflix

Андрій Довженко (Костянтин Темляк) — молода, творча та волелюбна людина, яка раптом з'ясовує жахливу правду про систему репресій в Радянському Союзі

Фільм розповідає історію хлопця, який через любов до забороненої в СРСР музики потрапляє до так званої спеціалізованої лікарні

Історична драма українського режисера Дениса Тарасова «БожеВільні» стане доступною для перегляду онлайн на стримінгу Netflix з 1 січня. Про це повідомили в Держкіно.

«БожеВільні» порушує важливе питання каральної психіатрії в СРСР, показуючи індивідуальні драми на фоні гострої соціальної проблематики. Картина захоплює візуальною естетикою, музикою в стилі 70-х та сильним емоційним наповненням», – йдеться на сайті Держкіно.

Як відомо, події стрічки розгортаються в 1970-х роках. Фільм розповідає історію молодого хлопця Андрія Довженка, який через любов до забороненої в СРСР музики потрапляє до так званої спеціалізованої психіатричної лікарні. Він має обрати: співпрацювати з КДБ і повернутися до родини чи розкрити правду про дисидентів, які стали жертвами каральної психіатрії.

Головну роль у фільмі виконав Костянтин Темляк, а акторка Ірма Вітовська-Ванца зіграла керівницю одного з відділень цього спецзакладу.

Андрій Довженко (Костянтин Темляк) — молода, творча та волелюбна людина, яка раптом з'ясовує жахливу правду про систему репресій в Радянському Союзі. Він дізнається, що більшість людей, обвинувачених за статтею «антирадянська діяльність», не потрапляли до в'язниць, а відправлялися до психіатричних лікарень спеціального типу. Цим людям приписували вигаданий діагноз «млявоплинна шизофренія», який був сфабрикований в кабінетах КДБ.

Нагадаємо, українська відеогра Stalker 2: Серце Чорнобиля від розробників GSC Game World веде переговори щодо екранізації від Netflix. Про це розповів власник компанії GSC Game World Максим Кріппа в інтерв'ю Forbes.

За словами Кріппи інвестиції в Stalker 2: Серце Чорнобиля становлять десятки мільйонів доларів. Після покупки GSC Game World у 2020 році Кріппа самостійно фінансував проєкт. З того часу команда зросла від 65 до 470 людей.