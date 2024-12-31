До держреєстру національного культурного надбання внесено 11 музейних предметів

Після перерви Експертно-фондова комісія Міністерства культури та стратегічних комунікацій України відновила роботу

На першому засіданні експертно-фондової комісії Міністерства культури, 30 грудня, було внесено до Державного реєстру національного культурного надбання 11 унікальних музейних предметів. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Серед них картини двох українських художників – Казимира Малевича та Іллі Рєпіна. Зокрема, йдеться про картину Казимира Малевича «Суперматизм-65» з колекції Харківського художнього музею.

фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

З цієї ж колекції до Держреєстру занесли картину Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові».

фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Серед музейних предметів, які також увійшли до реєстру культурного надбання, Євангеліє апракос 1707 року (друк Києво-Печерської лаври) зі збірки Харківського історичного музею імені Миколи Федоровича Сумцова.

Це примірник-оригінал рідкісного ілюстрованого українського кириличного стародруку великого формату. Це Євангеліє є одним з найвидатніших проєктів в історії українського книговидання до ХІХ ст.

Нагадаємо, Національний музей історії України у Другій світовій війні демонтував назви російських та білоруських міст з Алеї міст-героїв. Про це йдеться на сторінці музею у Facebook.

«Сьогодні Музей війни здійснив надзвичайно важливий і символічний крок – демонтаж літер, якими викладені назви міст та зображення радянської медалі «Золота Зірка» на Алеї міст-героїв», – сказано в повідомленні.

Також Міністерство культури та стратегічних комунікацій доручило законсервувати проєктування і будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності до закінчення воєнного стану і протягом трьох років з дня його припинення. Про це йдеться в наказі№964 від 25 грудня.