Головна Країна Культура
search button user button menu button

До держреєстру національного культурного надбання внесено 11 музейних предметів

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
До держреєстру національного культурного надбання внесено 11 музейних предметів
До Держреєстру занесли картину Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові»
колаж: glavcom.ua

Після перерви Експертно-фондова комісія Міністерства культури та стратегічних комунікацій України відновила роботу

На першому засіданні експертно-фондової комісії Міністерства культури, 30 грудня, було внесено до Державного реєстру національного культурного надбання 11 унікальних музейних предметів. Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Серед них картини двох українських художників – Казимира Малевича та Іллі Рєпіна. Зокрема, йдеться про картину Казимира Малевича «Суперматизм-65» з колекції Харківського художнього музею.

До держреєстру національного культурного надбання внесено 11 музейних предметів фото 1
фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

З цієї ж колекції до Держреєстру занесли картину Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові».

До держреєстру національного культурного надбання внесено 11 музейних предметів фото 2
фото: Міністерство культури та стратегічних комунікацій України

Серед музейних предметів, які також увійшли до реєстру культурного надбання, Євангеліє апракос 1707 року (друк Києво-Печерської лаври) зі збірки Харківського історичного музею імені Миколи Федоровича Сумцова.

Це примірник-оригінал рідкісного ілюстрованого українського кириличного стародруку великого формату. Це Євангеліє є одним з найвидатніших проєктів в історії українського книговидання до ХІХ ст.

Нагадаємо, Національний музей історії України у Другій світовій війні демонтував назви російських та білоруських міст з Алеї міст-героїв. Про це йдеться на сторінці музею у Facebook.

«Сьогодні Музей війни здійснив надзвичайно важливий і символічний крок – демонтаж літер, якими викладені назви міст та зображення радянської медалі «Золота Зірка» на Алеї міст-героїв», – сказано в повідомленні.

Також Міністерство культури та стратегічних комунікацій доручило законсервувати проєктування і будівництво Національного меморіального комплексу Героїв Небесної сотні – Музею Революції гідності до закінчення воєнного стану і протягом трьох років з дня його припинення. Про це йдеться в наказі№964 від 25 грудня.

Читайте також:

Теги: будівництво музей Facebook медалі Міністерство культури

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український спорт продовжує дивувати світ навіть під час війни
Вони робили нас щасливими. Найкращі спортсмени України 2024 року Підсумки
Вчора, 2024, 12:00
27 листопада 2024 року Альона Шкрум відзначала десять років роботи у парламенті
Комітет Ради погодив дострокове припинення повноважень нардепки Шкрум
2 грудня, 2024, 13:16
Влітку, коли шпигунів повернули до РФ, диктатор Путін особисто їх зустрічав із квітами та обіймами. На другому фото: 30 серпня 2024 року у штаб-квартирі служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін вручає подружжю медалі
Жінка, яку цілував Путін, отримала високу нагороду
10 грудня, 2024, 15:11
Прем'єр Сирії назвав неясною подальшу долю армії країни
Що зараз відбувається у Сирії? Прем'єр країни дав пояснення
9 грудня, 2024, 09:56
Офіційне оголошення відбулося під час Генеральної Асамблеї CIMAM в Лос-Анджелесі
Музей Ханенків отримав міжнародну нагороду
10 грудня, 2024, 21:07
Володимир Зеленський оглянув школу, побував на уроці та поспілкувався з дітьми про їхні враження від закладу та улюблені предмети
Зеленський показав, який вигляд має перша підземна школа у Запорізькій області
12 грудня, 2024, 18:59
Російська ракета пошкодила вітрину магазину
Ракета РФ розбомбила магазин алкоголю. Ніхто з киян не забрав елітні напої
20 грудня, 2024, 11:33
Російські війська у день Різдва знову масовано атакували українську енергетику
Масований удар РФ по Україні, авіакастрофа у Казахстані. Головне за 25 грудня
25 грудня, 2024, 21:00
У жовтні 2021 року Саакашвілі повернувся до Грузії, де його було затримано. У Грузії проти Саакашвілі розслідують кілька кримінальних справ
«Тільки одне бажання». Саакашвілі звернувся до українців
27 грудня, 2024, 09:41

Культура

До держреєстру національного культурного надбання внесено 11 музейних предметів
До держреєстру національного культурного надбання внесено 11 музейних предметів
31 грудня – Маланка та Щедрий вечір: традиції цього дня
31 грудня – Маланка та Щедрий вечір: традиції цього дня
Фільм «БожеВільні» про каральну психіатрію в СРСР зʼявиться на Netflix
Фільм «БожеВільні» про каральну психіатрію в СРСР зʼявиться на Netflix
Чи доречно нині знімати комедії про війну? Актриса Ірма Вітовська дала відповідь
Чи доречно нині знімати комедії про війну? Актриса Ірма Вітовська дала відповідь
Пів мільярда – на кіно. Кого пустили у державний «Голівуд»
Пів мільярда – на кіно. Кого пустили у державний «Голівуд»
У Чернівцях із благословення Феогноста встановили світовий рекорд
У Чернівцях із благословення Феогноста встановили світовий рекорд

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 грудня: ситуація на фронті
72K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 грудня 2024
11K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони
7018
Перед Новим роком суд зробив подарунок нардепу Бойку
6568
Втрати ворога станом на 31 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Кадрові призначення та скандал з «Кварталом 95». Головне за 31 грудня
Вчора, 2024, 20:58
30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
30 грудня, 2024, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 2024, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 2024, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 2024, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 2024, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua