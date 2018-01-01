Музичний критик: кремлівський проект «Ані Лорак» — зброя проти України

Ягольник переконаний, що для Кремля Ані Лорак є символом «правильної українки»

Кремль використовує співачку Ані Лорак для того, щоб роз’єднати Україну. Таку думку висловив колишній продюсер Наталі Могилевської, музичний журналіст та критик Олександр Ягольник в інтерв’ю «Главкому». [READ_MORE] Ягольник переконаний, що Ані Лорак будуть повертати до України, бо для Кремля вона є символом



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Фото з відкритих джерел Ані Лорак

Ягольник переконаний, що для Кремля Ані Лорак є символом «правильної українки»

Кремль використовує співачку Ані Лорак для того, щоб роз’єднати Україну. Таку думку висловив колишній продюсер Наталі Могилевської, музичний журналіст та критик Олександр Ягольник в інтерв’ю «Главкому».

Ягольник переконаний, що Ані Лорак будуть повертати до України, бо для Кремля вона є символом «правильної українки», яку рятує своєю лояльністю Росія.

«Судячи з новорічних ефірів каналу «Інтер», вона є дійсно корисною фігурою для Суркова, який є куратором теми України у Кремлі. І там прекрасно розуміють, для чого потрібна Лорак та артисти-колаборанти. Для того, щоб роз’єднати наше суспільство», — зазначив музичний критик.

Ягольник підкреслює: те, що росіяни використовуватимуть Лорак, – це 100%. «Москва боротиметься за український ринок і за свій вплив на свідомість нації, прекрасно розуміючи, чим для нас є пісня», — резюмував він.

Повну версію інтерв’ю читайте тут: Олександр Ягольник: Сурков повертатиме Ані Лорак в Україну, щоб роз’єднати наше суспільство.