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    У Єгипті археологи виявили загублений храм Сонця (фото)

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    У1898 році на цьому місці вже проводилися розкопки - У Єгипті археологи виявили загублений храм Сонця (фото)
    У1898 році на цьому місці вже проводилися розкопки
    фото cnn.com

    Команда археологів розкопала залишки храму, похованого ще під одним храмом

    У Єгипті археологи виявили один із імовірних загублених храмів Сонця, датованих серединою 25 століття до нашої ери. Про це повідомляє CNN.

    Команда археологів виявила залишки храму, похованого ще під одним храмом у храмі в Абу-Гурабі – це приблизно за 12 миль на південь від Каїру. Розкопки є частиною спільної місії Неаполітанського університету L'Orientale та Польської академії наук.

    Зазначається, що у 1898 році на цьому місці вже проводилися розкопки – археологи знайшли храм храму Сонця Ньюсерри, також відомого як Нойсер або Нюсерре. Це 6-й цар 5-ої династії, що правила Єгиптом між 2400 і 2370 роками до нашої ери.

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    У Єгипті археологи виявили загублений храм Сонця (фото)
    У Єгипті археологи виявили загублений храм Сонця (фото)
    У Єгипті археологи виявили загублений храм Сонця (фото)
    У Єгипті археологи виявили загублений храм Сонця (фото)

    Серед знахідок було багато стародавніх пивних банок, а також печатки з викарбуваними іменами королів, що керували до Нюсерри. Також було знайдено підстави двох вапнякових колон, які були частиною вхідного портика, та поріг із вапняку.

    Як відзначають вчені, храм був збудований із сирцевої цеглини з деякими кам'яними елементами.

    Нагадаємо, на Хмельниччині археологи знайшли стародавню шахову фігуру та невідомі руїни замку.

    Також археологи розкопали на Буковині кістки мамонта і знаряддя первісних людей.

    Як повідомлялося, популярний серед українців курорт в Єгипті пішов під воду.

    До слова, у всіх нових та оновлених музеях Єгипту будуть українські аудіогіди.

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    Теги: вихідні Єгипет місто археолог розкопки
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    У Єгипті археологи виявили загублений храм Сонця (фото)