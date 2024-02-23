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Нацрада затвердила нову назву популярного українського радіо

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Нацрада затвердила нову назву популярного українського радіо
Радіо «Шансон» розпочало повноцінне мовлення в Україні у жовтні 2001 року
фото з відкритих джерел

До 2022 року основним наповненням в ефірі радіо були російський шансон та міський романс

Українське радіо «Шансон» перейменували на «Шлягер». Нову назву затвердила Національна рада з питань телебачення та радіомовлення на засіданні 22 лютого, повідомляє «Детектор Медіа».

На початку 2023 року керівництво радіо «Шансон» змінило концепцію, збільшивши у своєму ефірі частку пісень, що виконуються офіційними мовами Європейського Союзу, до не менше 60%, тоді як частка українських пісень зменшилася з 35% до 25%.

Радіо «Шансон» розпочало повноцінне мовлення в Україні у жовтні 2001 року. Радіостанція входить до холдингу Umh Group. До 2022 року основним наповненням в ефірі були російський шансон та міський романс.

У перші дні повномасштабного російського вторгнення інша група радіостанцій Tavr Media відмовилася від «Русского радио Украина» та закрила сайт радіо.

Нагадаємо, під час огляду було проаналізовано цілодобові ефіри 2-го та 7-го грудня 2023 року усіх 14-ти радіостанцій, які відповідно до рішення Національної ради з питань телебачення та радіомовлення здійснюють загальнонаціональне радіомовлення.

За результатами аналізу не зафіксовано жодного випадку трансляції російськомовної пісні та встановлено, що з 8334 пісень, що були відтворені в ефірі радіостанцій впродовж двох днів, 5599 виконані українською мовою (67,3%), 2732 – офіційними мовами Європейського Союзу (32,7%), 3 – грузинською.

Варто зауважити, що п'ять мовників транслювали пісні виключно українською мовою; п'ять наповнювали свій ефір українськомовними композиціями більше, ніж на 50%; чотири мали переважно музику мовами Європейського Союзу, а частка українськомовних пісень становила від 26,5 до 45,5 % (див. інфографіку).

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Теги: радіо музика

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