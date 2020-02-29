Нові дівчата Джеймса Бонда у Києві: Freedom Jazz покажуть вибухове шоу



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На сцені розгорнуться справжні пристрасті, де глядачі будуть не свідками, а співучасниками

«Чудове шоу! Дуже професійно! Це повинен побачити кожен!», - діляться враженнями гості, які відвідали шоу минулої осені

Freedom Jazz girls band оголосили весняну серію Caribbean jazz dinner show, яка стартує 5 березня. Чарівні джазетки будуть дивувати глядачів вибуховим Sax Live Show «Пiф-Паф».

Sax Live Show «Пiф-Паф» - це справжня «Бондіана», що ніби зійшла з екранів телевізорів. Дівчата Бонда - ось, ким уявили себе на цей раз Freedom jazz girls band.

«Ми приміряємо на себе нові розкішні образи - небезпечних, авантюрних супергероїнь - дівчат того самого Джеймса Бонда. Відслідковується любовна драматична лінія - немов вишукане кольє на тонкій шиї, і ми - джазетки, будемо виблискувати в ньому діамантами», - кажуть Freedom Jazz girls band.

Зухвало та несподівано, як постріл з-за кутка. На сцені розгорнуться справжні пристрасті, де глядачі будуть не свідками, а співучасниками.

А десь в кутку глядацького залу, в диму сигари буде сидіти він, виблискуючи своїми пристрасними очима. І підійшовши ближче неодмінно захоче себе представити, як завжди це робив раніше: «Бонд, Джеймс Бонд». Але в цей раз його представлення буде обірвано на півслові, адже тепер і назавжди тільки - Jazz, Freedom Jazz!

«Чудове шоу! Дуже професійно! І майданчик ідеально підходить для такого формату. Це повинен побачити кожен!», - поділилися враженнями гості, які відвідали шоу минулої осені.

Sax Live Show «Пiф-Паф» цією весною: 5, 12, 26 березня, 2, 9 та 16 квітня у Caribbean Club Concert Hall.