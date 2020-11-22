Вчора у Німеччині відбувся дебют першою жінки-диригента Оксани Линів

За підсумками 2015 року її було визнано найкращим диригентом Баварської державної опери

Симфонічний оркестр Баварського радіо входить в топ 10 кращих оркестрів світу

Українка Оксана Линів – перша жінка-диригент дебютувала з симфонічним оркестром Баварського радіо у Мюнхені.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала сама диригент.

«Дорогі друзі, вчора відбулася надзвичайна подія, значення якої мені навіть поки складно усвідомити.

Симфонічний Оркестр Баварського радіо входить в топ 10 кращих оркестрів світу і вчора відбувся мій дебют.

Вже другий день я отримую сотні теплих відгуків зі всього світу про вчорашній концерт!

Радію, що запис вже є, і що в зв’язку з умовами пандемії, він викладений онлайн і ви всі можете долучитися до цього хвилюючого для мене вечора прекрасної музики!!!», – написала Оксана у Facebook.

Концерт симфонічного оркестру Баварського радіо. Диригент – Оксана Линів.

Музичну кар’єру Оксана Линів розпочинала у Львівській музичній академії України. Свою освіту вона продовжила в Німеччині.

У 2004 році Линів посіла 3 місце на конкурсі Густава Малера для молодих диригентів в Бамберзі.

Також вона тривалий час була помічником диригента Одеської опери. У Баварській державній опері Оксана Линів працювала помічником генерального музичного директора цього оперного театру Кирила Петренка кілька сезонів поспіль.

За підсумками 2015 року її було визнано найкращим диригентом Баварської державної опери у номінації «Класична музика».

Нагадаємо, українка Оксана Линів призначена головним диригентом австрійської Опери Граца.