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    Культура

    Вчора у Німеччині відбувся дебют першою жінки-диригента Оксани Линів

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    За підсумками 2015 року її було визнано найкращим диригентом Баварської державної опери - Вчора у Німеччині відбувся дебют першою жінки-диригента Оксани Линів
    За підсумками 2015 року її було визнано найкращим диригентом Баварської державної опери

    Симфонічний оркестр Баварського радіо входить в топ 10 кращих оркестрів світу

    Українка Оксана Линів – перша жінка-диригент дебютувала з симфонічним оркестром Баварського радіо у Мюнхені.

    Про це на своїй сторінці у Facebook написала сама диригент.

    «Дорогі друзі, вчора відбулася надзвичайна подія, значення якої мені навіть поки складно усвідомити.

    Симфонічний Оркестр Баварського радіо входить в топ 10 кращих оркестрів світу і вчора відбувся мій дебют.

    Вже другий день я отримую сотні теплих відгуків зі всього світу про вчорашній концерт!

    Радію, що запис вже є, і що в зв’язку з умовами пандемії, він викладений онлайн і ви всі можете долучитися до цього хвилюючого для мене вечора прекрасної музики!!!», – написала Оксана у Facebook.

    Концерт симфонічного оркестру Баварського радіо. Диригент – Оксана Линів.

    Музичну кар’єру Оксана Линів розпочинала у Львівській музичній академії України. Свою освіту вона продовжила в Німеччині.
    У 2004 році Линів посіла 3 місце на конкурсі Густава Малера для молодих диригентів в Бамберзі.
    Також вона тривалий час була помічником диригента Одеської опери. У Баварській державній опері Оксана Линів працювала помічником генерального музичного директора цього оперного театру Кирила Петренка кілька сезонів поспіль.
    За підсумками 2015 року її було визнано найкращим диригентом Баварської державної опери у номінації «Класична музика».
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     Нагадаємо, українка Оксана Линів призначена головним диригентом австрійської Опери Граца.

    Теги: Німеччина музика радіо концерт
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