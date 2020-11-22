Вчора у Німеччині відбувся дебют першою жінки-диригента Оксани Линів
Симфонічний оркестр Баварського радіо входить в топ 10 кращих оркестрів світу
Українка Оксана Линів – перша жінка-диригент дебютувала з симфонічним оркестром Баварського радіо у Мюнхені.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала сама диригент.
«Дорогі друзі, вчора відбулася надзвичайна подія, значення якої мені навіть поки складно усвідомити.
Симфонічний Оркестр Баварського радіо входить в топ 10 кращих оркестрів світу і вчора відбувся мій дебют.
Вже другий день я отримую сотні теплих відгуків зі всього світу про вчорашній концерт!
Радію, що запис вже є, і що в зв’язку з умовами пандемії, він викладений онлайн і ви всі можете долучитися до цього хвилюючого для мене вечора прекрасної музики!!!», – написала Оксана у Facebook.
Концерт симфонічного оркестру Баварського радіо. Диригент – Оксана Линів.
Нагадаємо, українка Оксана Линів призначена головним диригентом австрійської Опери Граца.