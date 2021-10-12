Атака на Генконсульство Росії в Одесі: будівлю закидали «кривавими пакетами»

Дипломатичну установу РФ в Одесі облили фарбою в ніч на 12 жовтня

Особа чоловіка, який вчинив хуліганство, встановлюється

Ворота Генерального консульства Російської Федерації в Одесі в ніч на 12 жовтня невідомі облили червоною фарбою. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

До правоохоронних органів надійшла заява про хуліганські дії на Гагарінському плато, біля російського Генконсульства.

За відомостями правоохоронців, невідомий кинув у ворота дипломатичної установи пакети з червоною фарбою, а потім зник з місця злочину.

За даним фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 296 («Хуліганство») Кримінального кодексу України. Особа зловмисника встановлюється.

Нагадаємо, у квітні Україна вирішила вислати консула Росії в Одесі. Тоді Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест у зв’язку з оголошенням 26 квітня МЗС Росії співробітника посольства України в Москві «persona non grata»

До слова, у Празі поліція затримала сімох людей, які облили кетчупом стіни навколо території посольства Росії в Чехії.