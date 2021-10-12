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    Атака на Генконсульство Росії в Одесі: будівлю закидали «кривавими пакетами»

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    Дипломатичну установу РФ в Одесі облили фарбою в ніч на 12 жовтня - Атака на Генконсульство Росії в Одесі: будівлю закидали «кривавими пакетами»
    Дипломатичну установу РФ в Одесі облили фарбою в ніч на 12 жовтня
    фото usionline.com

    Особа чоловіка, який вчинив хуліганство, встановлюється

    Ворота Генерального консульства Російської Федерації в Одесі в ніч на 12 жовтня невідомі облили червоною фарбою. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

    До правоохоронних органів надійшла заява про хуліганські дії на Гагарінському плато, біля російського Генконсульства.

    За відомостями правоохоронців, невідомий кинув у ворота дипломатичної установи пакети з червоною фарбою, а потім зник з місця злочину.

    За даним фактом відкрито провадження за ч. 1 ст. 296 («Хуліганство») Кримінального кодексу України. Особа зловмисника встановлюється.

    Нагадаємо, у квітні Україна вирішила вислати консула Росії в Одесі. Тоді Міністерство закордонних справ висловило рішучий протест у зв’язку з оголошенням 26 квітня МЗС Росії співробітника посольства України в Москві «persona non grata»

    До слова, у Празі поліція затримала сімох людей, які облили кетчупом стіни навколо території посольства Росії в Чехії.

    Теги: Росія Одеса протест посольство Україна
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    Атака на Генконсульство Росії в Одесі: будівлю закидали «кривавими пакетами»