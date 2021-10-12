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    Спалах Covid-19 у таборі Одеси: фахівці озвучили причину

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    Covid-19 виявили 27 вересня у підлітків з Вінницької області - Спалах Covid-19 у таборі Одеси: фахівці озвучили причину
    Covid-19 виявили 27 вересня у підлітків з Вінницької області
    фото segodnya.ua

    Захворіли 14 дітей з двох загонів – «Зоряний» та «Сонячний»

    Фахівці з'ясували причину нового спалаху коронавірусу у таборі «Молода гвардія» в Одесі. Covid-19 виявили у 14 дітей. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

    На думку експертів, коронавірус завезли ззовні. При цьому співробітники табору не дотримувалися карантинних обмежень.

    «Обставини, що сприяли виникненню групового захворювання - це занесення інфекції до закладу, а також недотримання обмежувальних протиепідемічних заходів, визначених нормативними директивними документами», – розповів головний санлікар регіону Віталій Гончаров.

    Захворіли 14 дітей з двох загонів – «Зоряний» та «Сонячний». Covid-19 виявили 27 вересня у підлітків з Вінницької області. Сімох дітей відправили на самоізоляцію в медчастину, а інших забрали додому батьки.

    «На сьогодні семеро дітей під контролем. Спалах був виявлений відразу. Саме тому більше інфекції немає. Також більше немає хворих дітей», – підсумувала начальниця Департаменту охорони здоров'я Наталія Одарій.

    Нагадаємо, з 11 жовтня в Одеській області посилюють карантинні заходи. Зміни торкнуться медицини та сфери освіти.

    Станом на ранок 12 жовтня до «помаранчевої» зони епідемічної небезпеки віднесено 15 регіонів України.

    До слова, за минулу добу, 11 жовтня, в Україні зафіксовано 11 996 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 262, медпрацівників – 227).

    Також МОЗ назвав усі симптоми «легкого» коронавірусу.

    Крім того, ВООЗ офіційно дала визначення постковідному синдрому.

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    Теги: Одеса медицина хвороби карантин вакцинація ВООЗ коронавірус
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    Спалах Covid-19 у таборі Одеси: фахівці озвучили причину