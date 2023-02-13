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Пам’ятник легендарному мовознавцю в Житомирі досі з помилкою. Мовний омбудсмен пояснив, чому

Надія Карбунар
glavcom.ua
Пам’ятник легендарному мовознавцю в Житомирі досі з помилкою. Мовний омбудсмен пояснив, чому
Двометровий пам’ятник мовознавцю митрополіту Іларіону в Житомирі був встановлений з помилкою – подвійним «л» в імені
фото з відкритих джерел

«Уявіть собі – цей пам’ятник людині, яка досліджувала мову, був встановлений з помилкою»

У Житомирі встановили пам’ятник до ювілею митрополита Іларіона (Огієнка) – видатного вченого, який був перекладачем Біблії українською мовою, розробив десять мовних заповідей українських. Однак ім’я науковця написали неправильно. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів мовний омбудсмен Тарас Кремінь.

«Уявіть собі – цей пам’ятник людині, яка досліджувала мову, був встановлений з помилкою! А саме з двома «л» в його імені», – обурився уповноважений з питань захисту державної мови.

За словами омбудсмена, помилку і до сьогодні не виправили через те, що начебто відсутні ті організації, з якими було укладено угоду на початку 2022 року.

«Є й такі ситуації, кожна з яких є під чітким контролем, і ми працюємо над тим, щоб всі порушення були усунуті», – пояснив Тарас Кремінь.

Нагадаємо, до дії нових норм закону про державну мову найгірше був готовий інтернет-сегмент сфери послуг. Саме підприємці, а також ЗМІ, що працюють у мережі, найважче переходили на українську.

Раніше Обмудсмен Кремінь розповів про мовну ситуацію на Закарпатті

Також екснардеп, який став до війська, розповів, як українська мова рятує життя. Зокрема завдяки рідній мові можна відрізнити українських військових від окупантів на позиціях.

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Теги: інтернет українці українська мова Тарас Кремінь

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Пам’ятник легендарному мовознавцю в Житомирі досі з помилкою. Мовний омбудсмен пояснив, чому
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