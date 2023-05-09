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Перший півфінал Євробачення-2023: хто виступатиме та де дивитися

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Перший півфінал Євробачення-2023: хто виступатиме та де дивитися
Цього дня на сцену арени Liverpool крім самих конкурсантів вийдуть і відомі виконавці з України та Великої Британії
фото ілюстративне

Український гурт Tvorchi виступати сьогодні не буде

Сьогодні, 9 травня, в Ліверпулі відбудеться перший півфінал 67-го міжнародного пісенного конкурсу Євробачення. Змагатися за путівки до гранд-фіналу вийдуть представники 15 країн. Початок трансляції – 22:00 за київським часом.

Де подивитися

Трансляція буде вестися на наступних майданчиках:

  • офіційний Facebook-профіль Євробачення;
  • сайт Суспільне Культура;
  • сайт Суспільне Євробачення;
  • YouTube-канал Євробачення Україна;
  • YouTube-канал пісенного конкурсу Євробачення.

Подивитися прямий ефір також можна буде і в додатку «Дія». Для цього потрібно буде зайти в «Послуги», потім обрати «Дія.TV» і «Канал UA: Культура».

Хто виступатиме 

У першому півфіналі «Євробачення-2023» візьмуть участь 15 країн: Норвегія, Мальта, Сербія, Латвія, Португалія, Ірландія, Хорватія, Швейцарія, Ізраїль, Молдова, Швеція, Азербайджан, Чехія, Нідерланди, Фінляндія.

Цього дня на сцену арени Liverpool крім самих конкурсантів вийдуть і відомі виконавці з України та Великої Британії.

Фронтвумен гурту The Hardkiss та ведуча шоу від України Юлія Саніна відкриє перший півфінал «Євробачення-2023» фрагментом пісні «Маяк», її виступ символізує «обʼєднання музикою» двох країн.

Британська співачка Rita Ora виконає попурі зі своїх найвідоміших хітів у перерві між виступами конкурсантів першого півфіналу.

Зазначимо, що український гурт Tvorchi виступати сьогодні не буде, оскільки, згідно з правилами конкурсу, представники країни-переможниці минулого року в цьому році відразу проходять у фінал. 

Як голосувати

Якщо ви знаходитесь в одній із зазначених країн, проголосувати в першому півфіналі «Євробачення-2023» можна через офіційний додаток конкурсу пісні «Євробачення», або за допомогою смартфона, дотримуючись інструкцій на екрані під час трансляції шоу.

Додаток Eurovision Song Contest доступний для смартфонів на iOS , Android. Глядачі з країн-учасниць можуть голосувати по телефону та/або SMS. Відповідні номери покажуть на екрані під час трансляції «Євробачення».

Перш ніж відправляти SMS, переконайтеся, що ваша країна бере участь у першому півфіналі «Євробачення-2023».

Раніше «Главком» писав, що співачка Тіна Кароль зізналася, що соромиться свого виступу на Євробаченні. У травні 2006 року виконавиця представляла Україну в Греції, де посіла сьоме місце. І якщо шанувальникам артистки її композиція прийшлася до душі, сама співачка зізналася, що відчуває інші почуття.

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Теги: Євробачення Tvorchi

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