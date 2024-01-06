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Під завалами знищеного Росією музею у Львові знайшлося фортепіано Шухевича (фото)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Під завалами знищеного Росією музею у Львові знайшлося фортепіано Шухевича (фото)
Фортепіано, на якому грав Роман Шухевич
фото: Львівський історичний музей

Вигорілий інструмент командира УПА буде збережено як доказ російської агресії

У Львові в новорічну ніч в результаті російської атаки повністю згорів музей генерал-хорунжого Української повстанської армії Романа Шухевича. Під завалами знайдено знищене фортепіано, на якому грав командир УПА. Про це йдеться на сторінці Львівського історичного музею у Facebook.

«Вдалося дістати фортепіано…Знищене, вигоріле...Збережемо як свідка акту російської агресії», – повідомили співробітники Львівського історичного музею.

Фортепіано, на якому грав Роман Шухевич, знищене російськими окупантами
Фортепіано, на якому грав Роман Шухевич, знищене російськими окупантами
фото: Львівський історичний музей

Крім того, напередодні під численними завалами також виявили погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського, яке вважалося втраченим.

«Маємо справжнє диво: погруддя насправді вціліло! Воно має незначні ушкодження, але врятоване! Зараз воно перебуває у фондах Львівського історичного музею», – заявив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського
Погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського
фото: Максим Козицький/Facebook

За словами мера Львова Андрія Садового, музей Шухевича відновлять після перемоги України у війні з Росією. Як лютому планують оголосити міжнародний архітектурний конкурс на проєкт музею.

Нагадаємо, що на світанку 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область. У Львові в результаті падіння уламків російського дрона повністю згорів музей головнокомандувача УПА Романа Шухевича.

За оцінками Львівської ОВА, збитки через знищення російськими військами музею Шухевича становлять 2 млн 258 тис. грн. Це лише вартість споруди, бо збитки через втрачене майно ще підраховують.

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Теги: музей Львів ОУН-УПА

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