Атака на Львівщину: музей Шухевича – повністю зруйнований, збитки – понад 2 млн грн

Музей Шухевича був розташований у будинку, у якому діяча у 1950 році вбили радянські спецслужби

Чимало меморіальних речей головкомандувача УПА знищено внаслідок ворожого обстрілу

Збитки через знищення російськими військами у новорічну ніч будівлі музею Шухевича становлять 2 млн 258 тис. грн. Це лише вартість споруди, бо збитки через втрачене майно ще підраховують. Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький у Facebook.

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«Унаслідок влучання уламків БпЛА виникла пожежа у музеї генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на вулиці Білогорща у Львові. Травмованих та загиблих немає. Будівля зруйнована повністю. Збитки – 2 млн 258 тис. грн. Це лише вартість будівлі. Збитки через втрачене майно ще підраховують», – поінформував Козицький.

Знищений уламками російського дрона музей Романа Шухевича у Львові фото з відкритих джерел

Втрачені меморіальні речі Романа Шухевича: стіл, крісла, фотель, фортепіано, а також погруддя Романа Шухевича авторства Михайла Черешньовського та скульптура Степана Бандери авторства Ярослава Троцька. Близько 600 одиниць експонатів музею у безпеці. Їх від початку повномасштабної війни перенесли в інше місце.

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Начальник ОВА зазначив, що також через падіння уламків «шахеда» у Дублянах Львівської області зруйновані дах на площі 600 кв. м та перекриття на площі 120 кв. м, знищені вікна у будинку, де розміщений факультет землевпорядкування і туризму Львівського національного університету природокористування. Унаслідок падіння уламків сталася пожежа, яку оперативно загасили. Постраждалих немає.

Як відомо, на світанку 1 січня росіяни атакували безпілотниками Львівську область.