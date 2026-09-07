Ольга Сумська: «Боже, дякую тобі за такого тата!»

Акторка Ольга Сумська вшанувала памʼять свого батька, народного артиста України Вʼячеслава Сумського. 6 вересня виповнилося 92 роки з дня народження видатного актора. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Сумської в Facebook.

Ольга Сумська поділилася зворушливим зверненням до батька в день його народження. Акторка розповіла про талант та його відданість сцені. «Боже, дякую тобі за такого тата! Сьогодні твій день…6 вересня. Вʼячеслав Сумський. Воістину народний артист. Скільки любові і відданості професії… Кожна роль – довершена робота майстра сцени. Ти жив цим…35-40 вистав на місяць – це був твій творчий ритм, який ти обожнював», – розповіла зірка.

Також Ольга Сумська показала низку фото із сімейного архіву. На світлинах можна побачити Вʼячеслава Сумського в молоді роки та кадри з його виступів на сцені. На окремих фото артист позував зі своїми дітьми та дружиною Ганною Опанасенко-Сумською.

20 фото На весь екран





































Ольга Сумська поділилася архівними фото з батьком-актором фото: Ольга Сумська/Facebook

«Це тільки маленька частка фото з нашого сімейного архіву… Кожна світлина-це миті мого щасливого дитинства… Ось ми на Хортиці… Золота осінь, рибалка на кручах Дніпра.Твої теплі обійми. А це ви з мамочкою на сцені Запорізького театру ім.Магара. Неначе створені один для одного. Шалено красиві, щирі й такі рідні.Де ви там? Мої кровинки», – написала Сумська.

До слова, Ольга Сумська також поділилася уривком із вистави «Росмерсгольм», де її батько грав разом з Богданом Ступкою. «Найрідніший у світі тембр голосу, погляд, посмішка… Неймовірна виразність і органіка, якою ти заворожував глядачів… Ти зі мною завжди… Люблю», – писала актриса.

Нагадаємо, народна артистка України Ольга Сумська вразила мережу своїми архівними фото. Зірка показала, який вигляд мала на початку 2000-х років та поділилася своїми спогадами про роботу в телепроєкті «Імперія кіно».