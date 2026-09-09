Адаму Сендлеру – 60. Цікаві факти та найяскравіші ролі головного коміка Голлівуду

Адам Сендлер вперше виступив зі стендапом у 17 років

Сьогодні, 9 вересня, ювілей святкує голлівудський актор, комік, сценарист та кінопродюсер Адам Сендлер. Він зіграв головні ролі у культових стрічках, як «Щасливчик Гілмор», «Однокласники», «Великий тато» та інших. З нагоди дня народження кінозірки «Главком» розповів про його творчий шлях та найяскравіші роботи в кіно.

Зміст

Біографія

Адам Сендлер народився 9 вересня 1966 року в Брукліні, Нью-Йорк (США). Він був наймолодшим із чотирьох дітей у родині Джуді та Стенлі Сендлерів. Батько працював електриком, мати – викладачкою. Має старшого брата Скотта та сестер Елізабет і Валері. Коли Адаму Сендлеру було близько п'яти років, сім'я переїхала з Нью-Йорка до Манчестера, штат Нью-Гемпшир. Саме там минуло дитинство та підліткові роки майбутнього актора.

У Манчестері займався спортом, грав на гітарі та поступово захопився комедією. Його батько любив спорт і тренував команди, в яких грав син. Крім того, саме батько подарував хлопцю електрогітару, коли тому було 12 років. У підлітковому віці хлопець захоплювався музикою. Також цікавився комедією. Серед його улюблених коміків були Стів Мартін і Cheech & Chong, а згодом він став фанатом Едді Мерфі, якого він дивився на Saturday Night Live.

Коли Сендлеру було 17 років, його брат Скотт запропонував спробувати виступити зі стендапом. Актор поїхав з братом до клубу Stitches Comedy Club у Бостоні.

Освіта

фото: Tim Herlihy/washingtonpost

Після школи Адам Сендлер вступив до Нью-Йоркського університету. Він почав навчання в 1984 році на факультеті драми Tisch School of the Arts. Університет закінчив у 1988 році, отримавши ступінь бакалавра з драматичного мистецтва. В університетські роки виступав у нью-йоркських комедійних клубах.

Зокрема, в інтерв’ю The Washington Post Сендлер згадував, що під час навчання в Нью-Йоркському університеті у 1984 році познайомився з Тімом Герліхі. Він розповів йому, що хоче стати коміком, а вже в перші вихідні Герліхі написав для нього кілька жартів. З того часу вони почали співпрацювати. Згодом до них приєдналися інші студенти, зокрема режисер Френк Корачі та актор Аллен Коверт.

Початок карʼєри Адама Сендлер

фото: кадр з фільму «Всіх за борт»

У 1987 році під час навчання в університеті Адам Сендлер став коміком нового ігрового шоу Remote Control. Того ж року отримав невелику роль у популярному ситкомі The Cosby Show. Він зіграв Смітті, друга Тео Хакстейбла. Однією з перших робіт Сендлера в кіно стала комедія «Всіх за борт», яка вийшла у 1989 році.

У 1990 році актор пройшов прослуховування на шоу Saturday Night Live. Саме ця робота Адама Сендлера зробила його впізнаваним. Паралельно почав зніматися у повнометражних ролях. У 1993 році зіграв у комедії «Яйцеголові», а наступного року у фільмі «Порожньоголові».

Адам Сендлер в шоу Saturday Night Live.

У 1995 році залишив Saturday Night Live. Він повернувся на шоу як ведучий у 2019 році, що принесло йому номінацію на премію «Еммі»

Шлях Адама Сендлера у кіно та головні ролі

Адам Сендлер у першому фільмі «Щасливчик Гілмор» фото з відкритих джерел

У 1995 році актор також знявся у комедії «Біллі Медісон», де він не лише зіграв головну роль, а й був одним зі сценаристів. Наступного року вийшов «Щасливчик Гілмор», який приніс кінозірці ще більшу популярність. Згодом зіграв у комедії «Куленепробивний». У 1998 році Сендлер знявся у фільмах «Співак на весіллі» та «Водоноша».

фото: кадр з фільму «Біллі Медісон»

У 1999 році вийшов «Великий тато». Того ж року актор заснував власну продакшн-компанію Happy Madison Productions. На початку 2000-х знімався переважно в комедіях. У 2000-х Адам Сендлер продовжив успішну кар’єру в комедіях, знявшись, у фільмах «Маленький Нікі», «Містер Дідс», «50 перших поцілунків», «Не займайте Зохана» та інших.

Щасливчик Гілмор 2

Потім здобував популярність завдяки головним ролям у низці голлівудських комедій, серед них: «Біллі Медісон», «Щасливчик Гілмор», «Водяний хлопчик», «Співак на весіллі», «Великий тато», «Містер Дідс», «Керування гнівом», «50 перших поцілунків», «Найдовший ярд», «Клік: З пультом по життю», «Однокласники», «Прикинься моєю дружиною», «Джек і Джилл», «Однокласники 2» та «Змішані».

Однокласники

Також зіграв у низці фільмів Netflix, серед яких «Безглузда шістка», «Переробка», «Сенді Векслер», «Тиждень до...», «Загадкове вбивство», «Гелловін Г'юбі», «Загадкове вбивство 2» та «Щасливчик Гілмор 2». Крім того, озвучив Дракулу в перших трьох частинах франшизи «Монстри на канікулах». Грав драматичні ролі у фільмах «Любов, що збиває з ніг», «Спустошений», «Історії сім'ї Майєровіц», «Неограновані коштовності», «Прорватися до НБА», «Космонавт» та «Джей Келлі».

Серед нагород Адама Сендлера премія Independent Spirit Award за найкращу чоловічу роль, шість премій MTV Movie & TV Awards та дев’ять People's Choice Awards. Він також був номінований на три премії «Золотий глобус», три «Греммі» та п’ять премій «Еммі» в прайм-тайм.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі 58-річний Адам Сендлер прийшов на церемонію вручення премії «Оскар» у спортивному стилі. Знаменитість був у шортах, кросівках та блакитній кофті, за що його публічно розкритикував ведучий церемонії. Проте цей інцидент дуже нагадував суперечку між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.