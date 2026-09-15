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Маколей Калкін з нареченою втрапив у курйозну ситуацію на церемонії «Еммі» (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Маколей Калкін та Бренда Сонг перебувають у стосунках із 2017 року
фото: Getty Images

Бренда Сонг підколола Маколея Калкіна перед камерами

Зірка фільмів «Один удома» Маколей Калкін зі своєю нареченою, акторкою Брендою Сонг, втрапив у кумедну ситуацію на червоній доріжці премії «Еммі». Пара позувала перед камерами, коли один із журналістів помилково назвав їх подружжям. Про це розповідає «Главком» із посиланням на Us Magazine.

Так, під час фотосесії фотограф покликав Маколея Калкіна та Бренду Сонг, щоб вони дивилися у камеру, та назвав їх подружжям. На це пара відреагувала з посмішкою. Зокрема, Бренда Сонг жартома відповіла: «Ще ні! Ще ні!». Потім акторка повернулася до свого обранця та поплескала його по грудях зі словами: «Скоро!», натякаючи, що їм уже час одружитися. У відповідь Маколей Калкін посміхнувся та сказав: «Можливо, колись, якщо мені пощастить!».

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Допис, поширений Us (@usmagazine)

На червоній доріжці актори позували у стриманих вечірніх образах. Маколей Калкін вбрався у костюм з жакетом з блискітками, чорні штани та взуття. Бренда Сонг обрала для заходу чорні приталену сукню, вкритку лелітками. Осоливості сукні додало декольте та виріз на нозі.

Маколей Калкін та Бренда Сонг перебувають у стосунках із 2017 року. У 2022 році вони заручилися. Закохані вже мають двох синів: Дакоту, який народився 2021 року, та Карсона, який зʼявився на світ через три роки після брата. Однак Калкін та Сонг не поспішають із весіллям. Актори не відчувають потреби поспішати, адже для них головне те, що вони визначилися зі спільним майбутнім.

Зазначимо, «Главком» розповідав про переможців 78-ї церемонії «Еммі», яка відбулася у ніч на 15 вересня в Лос-Анджелесі. Статуетки знаменитої кіновідзнаки отримали зірки за найкращі ролі, режисери та сценаристи за найкращі фільми й серіали.

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Теги: актор дружина голлівудський актор премія гумор

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