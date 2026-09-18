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В’ячеславу Довженку – 50. Найвідоміші ролі актора театру та кіно

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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В’ячеслав Довженко є актором Київського академічного драматичного театру на Подолі
фото: Іnstagram.com/sldovgenko

В’ячеслав Довженко є лауреатом премії «Золота дзиґа» за найкращу чоловічу роль у драмі «Кіборги»

Сьогодні, 18 вересня, заслужений артист України В’ячеслав Довженко святкує 50-річчя. Актор відомий за ролями у популярних фільмах та серіалах. З нагоди ювілею зірки «Главком» розповідає про його найяскравіші ролі та творчий шлях.

Зміст

Біографія В’ячеслава Довженка

В’ячеслав Довженко святкує 50-річчя
В’ячеслав Довженко святкує 50-річчя
фото: Іnstagram.com/sldovgenko

В’ячеслав Довженко народився 18 вересня 1976 року в Дніпрі. У 1995 році закінчив Дніпропетровське театральне училище. Після цього продовжив здобувати професійну освіту на режисерському відділенні Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого в майстерні Костянтина Дубініна. Університет закінчив у 2009 році.

В’ячеславу Довженку – 50. Найвідоміші ролі актора театру та кіно фото 1
фото: Іnstagram.com/sldovgenko

Актор працював у «Київському Вільному театрі», а також грав на сцені Київського театру юного глядача. «Це був неймовірний період творчої юності. Саме в назві закладався основний принцип цього театру. Театри з такою ж назвою були у Москві, Грузії. Ми – випускники вишів, зібралися в одну трупу, всі були на творчому началі, хотіли зробити щось красиве. Хотіли працювати всупереч надбанням, театральним традиціям. Прагнули привнести щось нове. Кожне покоління переживає щось подібне», – розповідав Довженко про роботу у Вільному театрі.

З 2011 року В’ячеслав Довженко є актором Київського академічного драматичного театру на Подолі.

Ролі В’ячеслава Довженка в кіно

В’ячеслав Довженко на зйомках серіалу «Дільничний з ДВРЗ»,
В’ячеслав Довженко на зйомках серіалу «Дільничний з ДВРЗ»,
фото: Іnstagram.com/sldovgenko

У 1998 році Довженко приїхав до Києва. Тоді він почав зніматися в кіно. Однією з його перших великих робіт стала роль Петра І у фільмі Юрія Іллєнка «Молитва за гетьмана Мазепу».

В’ячеслав Довженко зіграв у фільмі «Мавка. Справжній міф»
В’ячеслав Довженко зіграв у фільмі «Мавка. Справжній міф»
фото: Новий канал

«Завдяки неймовірному збігу обставин зміг зіграти одну з головних ролей – Петра І. У мене було довге волосся. Я чимось нагадав Юрію Герасимовичу молодого Петра. Йому потрібен був темперамент, а він в мене був неприборканий і я його показав», – розповідав артист в одному зі своїх інтервʼю.

Після цього актор продовжив активно зніматися в кіно, тож його фільмографія зростала. Знімався як у фільмах, так і в серіалах. Серед його робіт ролі у стрічках, як «Тарас Шевченко. Заповіт», «Як гартувалася сталь», «Братство», «Дев'ять життів Нестора Махна», «1942», «Віра, Надія, Любов», «Маршрут милосердя», «Ялта-45», «Біла гвардія», «Свідок», «Брат за брата-3», «Особиста справа», «Небезпечне кохання», «Поки станиця спить», «На лінії життя», «Смертельно живий», «Безсмертник», «Клан ювелірів», «За законами воєнного часу», «Майор і магія», «Центральна лікарня», «Хороший хлопець», «Потрійний захист», «Доля на ім'я кохання», «Не зарікайся» та «Райське місце» та інших.

Видатна роль Довженка у фільмі «Кіборги»

В’ячеслав Довженко є лауреатом премії «Золота дзиґа» за найкращу чоловічу роль у драмі «Кіборги»
В’ячеслав Довженко є лауреатом премії «Золота дзиґа» за найкращу чоловічу роль у драмі «Кіборги»
фото з відкритих джерел

Визначною роботою у кар’єрі В’ячеслава Довженка стала роль у військовій драмі «Кіборги» режисера Ахтема Сеітаблаєва. У фільмі він зіграв командира групи військових із позивним Серпень. Стрічка розкриває історію військових, які захищали Донецький аеропорт.

В’ячеслав Довженко зіграв у драмі «Кіборги»
В’ячеслав Довженко зіграв у драмі «Кіборги»
фото: кадр з фільму «Кіборги»

Ця роль принесла Довженку у 2018 році кінопремію «Золота дзиґа» за найкращу чоловічу роль. Сама стрічка також отримала премію у номінації «Найкращий фільм». «Робота була дуже відповідальною ще й тому, що ми підійшли до цієї теми не колись, через кілька років, а саме по гарячих слідах. У нас і сьогодні триває війна з Росією, а тоді було саме загострення цієї війни», – розповідав Довженко про свою роль у «Кіборгах».

У березні 2019 року В’ячеслав Довженко отримав звання заслуженого артиста України з нагоди Міжнародного дня театру.

В’ячеслав Довженко зіграв у драмі «Кіборги»
В’ячеслав Довженко зіграв у драмі «Кіборги»
фото: кадр з фільму «Кіборги»

Фільмографія Довженка налічує безліч ролей в українських серіалах та фільмах. Він також знімався у стрічках «Свінгери», «Свінгери 2», «Інший Франко», «Буча», а також у серіалах «Дільничний з ДВРЗ», «За законами воєнного часу», «Центральна лікарня», «Не зарікайся», «Поки станиця спить» та інших.

Ролі В’ячеслава Довженка в театрі

В’ячеславу Довженку – 50. Найвідоміші ролі актора театру та кіно фото 2
фото: Театру на Подолі

В’ячеслав Довженко багато років виступає у театрі. Нині він є актором Київського академічного драматичного театру на Подолі. Серед його найвідоміших ролей у театрі:

  • «Правдива історія Ромео і Джульєтти» – Герцог Верони
  • «Сто тисяч» – Невідомий
  • «Льовушка» – Точильник
  • «Шоу про шоу» – Женя
В’ячеславу Довженку – 50. Найвідоміші ролі актора театру та кіно фото 3
фото: Театру на Подолі
  • «Що я бачив уві сні…» – Студент
  • «Замовляю любов» – Кирило
  • «Дівчина з ведмедиком, або Неповнолітня» – Іполіт Миколайович Варецький, учитель
  • «Вестсайдська історія» – Тоні
  • «Діалог самців» – Кот Боб
В’ячеславу Довженку – 50. Найвідоміші ролі актора театру та кіно фото 4
фото: Іnstagram.com/sldovgenko
  • «Чайка на ім’я Джонатан» – Ватажок, Чіанг
  • «Такі вільні метелики» – Ральф Остін
  • «Безталанна» – Гнат
  • «Механічний апельсин» – Алекс
  • «Химера» – Нарцис
В’ячеславу Довженку – 50. Найвідоміші ролі актора театру та кіно фото 5
фото: Театру на Подолі
  • «Одруження» – Подколєсін
  • «Мрії оживають» – Девід
  • «Камінний господар» – Дон Жуан
  • «Цар Едіп» – Едіп
В’ячеславу Довженку – 50. Найвідоміші ролі актора театру та кіно фото 6
фото: Театру на Подолі
  • «Хазяїн» – Терентій Гаврилович
  • «Гедда Ґаблер» – Бракк, меценат
  • «Opus № 13» – Ступай, батько Марини

Нагадаємо, «Главком» із нагоди дня народження народної артистка України, акторки театру, кіно та дубляжу Ольги Сумської розповів про її головні ролі, досягнення та карʼєру. У свій день народження вона звернулася до шанувальників із проханням підтримати українських військових. Сумська також подякувала батькам, чоловікові Віталію Борисюку, дітям, колегам та близьким людям. 

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Теги: шоубіз театр кіно ювілей актор Вячеслав Довженко

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