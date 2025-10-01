Головна Країна Культура
Помер учасник колективу «Піккардійська Терція»

Помер учасник колективу «Піккардійська Терція»
Відійшов у вічність Богдан Богач, легенда «Піккардійської терції»
Фото: Піккарська терція

У 50-річному віці раптово помер один із засновників легендарного вокального колективу Богдан Богач, заслужений артист України та лауреат Національної премії імені Т. Шевченка

Богдан Богач, один із чотирьох засновників акапельної формації «Піккардійська терція» , раптово пішов з життя у 50 років. У колективі він був від заснування і залишався незмінним учасником понад 30 років, поки стан здоров’я не змусив його залишити формацію у 2024 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Facebook-сторінку колективу.

«Раптово пішов з життя непересічний чоловік, наш добрий і надійний друг, один із чотирьох засновників Піккардійської терції, з яким ми пройшли пліч-о-пліч у творчості понад 30 років, володар неперевершеного голосу – басу, Богдан Богач», – зазначили у дописі.

Богдан Богач народився у Львові 15 травня 1975 року. Він був лауреатом Національної премії України ім. Т. Шевченка та мав звання “Заслужений артист України”.

У колективі Богдан Богач був від заснування у 1992 році й залишався активним учасником до 2024 року, коли через стан здоров’я залишив формацію. «Його голосу аплодували по всьому світу. Його знали і любили мільйони. Понад три десятиліття ми були на сцені одним цілим» , – додали у «Піккардійській терції» .

Богдан Богач (крайній зліва, в окулярах) на сцені Палацу «Березіль» у Тернополі
Богдан Богач (крайній зліва, в окулярах) на сцені Палацу «Березіль» у Тернополі
Фото: Oleksandr Pertsovskyi

«Піккардійська Терція» – відома українська вокальна формація, яка понад чверть століття є символом акапельного співу в Україні. Колектив здобув популярність завдяки унікальному виконанню пісень та соціально важливим темам у своїй творчості.

Нагадаємо, що у 2022 році «Піккардійська Терція» презентувала дуетну пісню «Baby» разом із композитором і виконавцем SASHKA. Деякі елементи композиції були створені у бомбосховищі під час повномасштабної війни, що надало пісні особливого символічного значення.

Віталій Коротич, український поет-шістдесятник та колишній головний редактор журналу «Огонек», помер у Москві на 89-му році життя. Він писав твори українською та російською мовами і залишив після себе значну літературну спадщину, включно з відомим віршем «Останнє прохання старого лірника». Коротич здобув суперечливу політичну репутацію через підтримку російської агресії та діяльність у журналістиці.

