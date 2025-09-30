Головна Світ Соціум
Помер український поет Віталій Коротич, який жив у Москві і підтримав російську агресію

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
У Москві помер колишній головред журналу «Огонек» Віталій Коротич
фото: скріншот з відео Радіо Свобода

Колишній головний редактор журналу «Огонек» Віталій Коротич писав твори українською та російською і мав суперечливу політичну репутацію

На 89-му році життя у Москві помер радянський журналіст, український поет-шістдесятник, сценарист та колишній головний редактор журналу «Огонек» Віталій Коротич.

Він народився 26 травня 1936 року в Києві у родині лікарів, закінчив Київський медичний інститут та певний час працював лікарем і науковим співробітником у НДІ кардіології ім. Стражеска. Паралельно почав друкуватися як поет: його перша збірка «Золоті руки» вийшла у 1961 році. У подальші десятиліття Коротич опублікував понад десяток поетичних збірок та кілька прозових творів. Найвідомішим його віршем став «Останнє прохання старого лірника (Переведіть мене через Майдан)», написаний після трагічної загибелі сина Андрія.

У літературних та журналістських колах Коротич зробив кар’єру як редактор: у 1978–1986 роках очолював журнал «Всесвіт», а з 1986-го – впливове союзне видання «Огонёк», що відігравало помітну роль у перебудовчих процесах.

Втім, згодом Коротич дедалі більше відходив від України. З кінця 1980-х він оселився у Москві, отримав російське громадянство і публічно підтримував проросійську політику: у 2011 році – Віктора Януковича, а в 2014-му – анексію Криму, заявивши, що півострів має бути «під протекторатом РФ». Через це у 2023 році його внесли до бази «Миротворця».

Крім того, у розсекречених архівах КДБ збереглися дані, що Коротич був агентом радянських спецслужб під псевдо «Январский». Він співпрацював із комітетом ще з 1960-х років. У 2024 році поет пережив клінічну смерть через серцеві проблеми. Попри це, залишався активним у Москві до останніх років життя.

Нагадаємо, що російський телеведучий та прокремлівський пропагандист Тигран Кеосаян, чоловік Маргарити Симоньян, помер після тривалих проблем із серцем. Раніше він пережив клінічну смерть і перебував у комі, про що повідомляла його дружина у Telegram. За свою діяльність із розпалювання ненависті та підтримку агресії проти України Кеосаян перебував під санкціями України, ЄС, Канади та Великої Британії.

